Senua's Saga: Hellblade 2 получила больше всего номинаций на BAFTA Games Awards этого года

Senua's Saga: Hellblade 2 от Ninja Theory — самая номинированная игра на BAFTA Games Awards этого года, с 11 номинациями. Однако приключенческая игра студии из Кембриджа не попала в номинацию «Лучшая игра»; вместо этого номинантами стали Black Myth: Wukong, Helldivers 2, Thank Goodness You're Here!, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, Astro Bot и Balatro.

Astro Bot и Still Wakes the Deep получили по восемь номинаций, в то время как Thank Goodness You're Here! получила семь, Black Myth: Wukong — шесть, Helldivers 2 — пять, и по четыре у Animal Well, Balatro, Call of Duty: Black Ops 6 и Lego Horizon Adventures.

В этом году состоится 21-я церемония вручения наград BAFTA Games Awards, которая пройдет в Лондоне во вторник 8 апреля с трансляциями на YouTube и Twitch. В прошлом году Baldur's Gate 3 стала главным триумфатором церемонии.

Ниже приведен полный список номинантов.

