Слух: Senua's Saga: Hellblade 2 может выйти 21 мая

Senua's Saga: Hellblade 2, похоже, имеет дату выхода, установленную внутри Ninja Theory и Microsoft: по крайней мере так говорит ютубер Colt Eastwood. По его словам, игра может дебютировать 21 мая.

Представленная несколько дней назад на церемонии The Game Awards 2023 эффектным трейлером, Senua's Saga: Hellblade 2 была изначально анонсирована в 2019 году, а официально запланирована к выходу на 2024 год.

Однако, кроме нескольких сцен исследования и боя без видимого интерфейса, игре еще предстоит показать реальные геймплейные сцены, и майский релиз может означать некоторое ускорение на маркетинговом фронте.