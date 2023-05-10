Слухи: Менеджер Microsoft намекает на появление Hellblade 2 на Xbox Games Showcase 2023 ©

В преддверии большой выставки Xbox в стиле E3, которая состоится в следующем месяце, можно ожидать, что в игровом сообществе начнут появляться предположения о том, какие игры могут появиться на мероприятии. Впрочем, по мере приближения важного дня, не обязательно долго ждать, пока появятся какие-то намеки, и один из них исходит непосредственно от одного из руководителей Microsoft.

Глава по маркетингу Xbox Аарон Гринберг изменил изображение своего профиля в Twitter на логотип Xbox Games Showcase 2023, в котором, по всей видимости, присутствуют элементы серии Hellblade. Ниже приводится изображение, на котором можно увидеть это изменение.

Данное изображение, по-видимому, относится к фан-арту, поэтому изменения не обязательно означают, что игра появится в следующем месяце. Тем не менее, Hellblade 2 появилась в недавней рекламе Game Pass вместе с другими играми на 2023 год, а Фил Спенсер также упомянул эту игру в своем интервью Kinda Funny.

В последний раз сиквел Ninja Theory был замечен в начале этого года с потрясающим трейлером Unreal Engine 5 на GDC, но с момента The Game Awards 2021 игра так и не была представлена в полном объеме. Остается надеяться, что это изменится всего через несколько недель, а именно 11 июня на Xbox Games Showcase!