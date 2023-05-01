Senua's Saga: Hellblade 2
7.4 136 оценок

Согласной новой рекламе, Senua's Saga: Hellblade 2 выйдет в 2023 году на ПК и Xbox Game Pass

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monk70
Новости

Когда выйдет Senua's Saga: Hellblade 2? Судя по тому, что Microsoft показала в последнем рекламном ролике Xbox Game Pass со Starfield и Redfall, кажется, что захватывающеему приключению Сенуа суждено появиться в 2023 году на ПК и Xbox Series X | S.

Рекламный ролик включает в себя отрывки из некоторых собственных и мультиплатформенных видеоигр, которые уже доступны или скоро появятся в каталоге Game Pass, таких как вышеупомянутые Redfall и Starfield вместе с Lies of P, Forza Motorsport, Hi -Fi Rush, Flintlock и Party Animals.

Таким образом, присутствие Hellblade 2 предполагает появление следующей захватывающей одиссеи Сенуа позже в 2023 году на ПК, Xbox Series X|S и в игровой библиотеке Game Pass.

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
Ozzyka

пусть это старфилуду расскажут, когда он там должен был выйти

0
Just-a-your-King

Ждем летние презентации, где будет более ясно, что где и когда. Но главное помнить, назначение даты еще не показатель, что игру не перенесут.

0
морковняк

что раньше" 2 часть или озвучка к первой? пару лет уже вопрос бушует.

0
JustA_NiceGuy
0
морковняк JustA_NiceGuy

года наверное 4 уже как))))) просто к выходу второй решили еще хайпануть.

0
luVol

Графоний там есть, но вот оптимизация а будет ли..

0
Well-offZin

Геймплей будет ли, или как в первой части однообразная хератень!

0
Kamishini1993

Очередные 30 фпс

0
gliga142

симулятор грязной морды ))

0
Pirat13666

Адская шлюха задаст всем графония. Будет 15FPS на RTX 4090 в 1080P. ))

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