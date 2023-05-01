Согласной новой рекламе, Senua's Saga: Hellblade 2 выйдет в 2023 году на ПК и Xbox Game Pass ©

Когда выйдет Senua's Saga: Hellblade 2? Судя по тому, что Microsoft показала в последнем рекламном ролике Xbox Game Pass со Starfield и Redfall, кажется, что захватывающеему приключению Сенуа суждено появиться в 2023 году на ПК и Xbox Series X | S.

Рекламный ролик включает в себя отрывки из некоторых собственных и мультиплатформенных видеоигр, которые уже доступны или скоро появятся в каталоге Game Pass, таких как вышеупомянутые Redfall и Starfield вместе с Lies of P, Forza Motorsport, Hi -Fi Rush, Flintlock и Party Animals.

Таким образом, присутствие Hellblade 2 предполагает появление следующей захватывающей одиссеи Сенуа позже в 2023 году на ПК, Xbox Series X|S и в игровой библиотеке Game Pass.