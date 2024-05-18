Сражения с врагами в новом геймплейном ролике Hellblade 2

До выхода Senua's Saga: Hellblade 2 осталось всего четыре дня, а команда Ninja Theory продолжает делиться новостями о разработке игры. Теперь на официальном канале Xbox появилось новое видео.
В новом ролике рассказывается о закулисной разработке, демонстрируются реальные исландские условия, использованные в качестве основы для сеттинга игры. Кроме того, в ролик были добавлены несколько коротких геймплейных сцен. Несмотря на то, что геймплей длится всего 36 секунд, в них показаны некоторые элементы ведения боя и исследования, в которых Сенуа проходит через темные места. Ниже вы можете посмотреть смонтированные сцены игрового процесса.
Если вам интересно, вы также можете посмотреть полное видео, в котором официальный ведущий Xbox посещает самые разнообразные места в Исландии, а также берет интервью у представителей Ninja Theory.
В продолжении Hellblade: Senua's Sacrifice главная героиня Сенуа вновь отправляется в жестокое путешествие за выживание, показанное с точки зрения мифов и терзаний Исландии времен викингов. Планируя спасти тех, кто стал жертвой ужасов тирании, Сенуа предстоит преодолеть как внутренние, так и внешние трудности.
Релиз Hellblade: Senua's Sacrifice 2 состоится 21 мая на ПК и Xbox Series X/S. Игра также будет доступна на старте по подписке Game Pass.
Я так понимаю геймплей в 30 кадров будет?
Работа над анимациями во время боя потрясная, очень плавные переходы, особенно от одного противника к другому
АХАХАХА 3 дня до релиза и все, что у них есть это 35 секунд старого гемплея.
Боевка как будто особо не поменялась, как будто прогресса нет, покрайне мере так показалось.