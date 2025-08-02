Стали известны дата предзагрузки и размер скачиваемых файлов Senua's Saga: Hellblade 2 для PS5

Объявлены дата предварительной загрузки и размер файлов предстоящей версии игры Senua’s Saga: Hellblade 2 для PS5 от Xbox Game Studios и Ninja Theory.

PlayStationSize в Twitter/X опубликовал дату предварительной загрузки и размер файла игры Senua’s Saga: Hellblade 2 на PS5, основываясь на последних записях в базе данных серверов PlayStation. Предстоящая игра в жанре приключенческого боевика займёт разумный объем памяти – 41,121 ГБ. Предзагрузка стартует 10 августа.

Предзагрузка будет включать последнее обновление версии 01.001.000, предустановленное для всех, кто оформил предварительный заказ цифровой копии игры. Обновление первого дня может быть выпущено ближе к релизу, 12 августа 2025 года. Размер файла версии Senua’s Saga: Hellblade 2 для PS5 (41,121 ГБ) немного меньше, чем у версии для Xbox Series X|S (47,76 ГБ).

Версия для PS5 выйдет вместе с изданием «Enhanced» для всех платформ, которое будет включать режим «Performance» для более высокой частоты кадров, дополнительные игровые возможности и расширенные функции фоторежима.