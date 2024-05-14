Стало известно точное время выхода Senua's Saga: Hellblade 2

До релиза Senua's Saga: Hellblade 2 осталась ровно неделя, и теперь у нас есть глобальное время, когда вы сможете играть. Созданная компанией Ninja Theory и являющаяся продолжением всеми любимой игры Hellblade: Senua’s Sacrifice, Senua’s Saga: Hellblade 2 — один из самых ожидаемых релизов года. Она также выйдет первый день в Xbox Game Pass.
Ninja Theory опубликовала удобную графику с временем релиза игры в различным регионах. В России Senua's Saga: Hellblade 2 станет доступна 21 мая в 11:00 по московскому времени.
Скорее бы. Как раз есть время перепройти первую часть.
Ждём с нетерпением предзагрузку
забавно, обычно игры по МСК времени выходят ближе к вечеру
Ты не быкуй здесь!
Лучше бы ведьмак 4 вышел, а не это
амерам прям в трех штатах прописали время. жопализы
А где Москва?
В России.
позади)
у них, как обычно, РФ нет на карте мира, ну хоть геймпасс не блокируют, так что поиграем там, ну или через зеленый магазин
Предзагрузил