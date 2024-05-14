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Senua's Saga: Hellblade 2 21.05.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Фэнтези
7 231 оценка

Стало известно точное время выхода Senua's Saga: Hellblade 2

monk70
Новости

До релиза Senua's Saga: Hellblade 2 осталась ровно неделя, и теперь у нас есть глобальное время, когда вы сможете играть. Созданная компанией Ninja Theory и являющаяся продолжением всеми любимой игры Hellblade: Senua’s Sacrifice, Senua’s Saga: Hellblade 2 — один из самых ожидаемых релизов года. Она также выйдет первый день в Xbox Game Pass.

Ninja Theory опубликовала удобную графику с временем релиза игры в различным регионах. В России Senua's Saga: Hellblade 2 станет доступна 21 мая в 11:00 по московскому времени.

12
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
HuskyRescue

Скорее бы. Как раз есть время перепройти первую часть.

1
electr01

Ждём с нетерпением предзагрузку

0
SaintsEagle

забавно, обычно игры по МСК времени выходят ближе к вечеру

-1
Президент Украины

Ты не быкуй здесь!

0
Гемор

Лучше бы ведьмак 4 вышел, а не это

-2
Царь под горой

амерам прям в трех штатах прописали время. жопализы

-2
Tiger Goose

А где Москва?

-3
ГАЗ-М20

В России.

1
aptem4ka

позади)

1
Mystik_86

у них, как обычно, РФ нет на карте мира, ну хоть геймпасс не блокируют, так что поиграем там, ну или через зеленый магазин

-1
211186

Предзагрузил

-5