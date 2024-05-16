Стартовала предзагрузка Senua's Saga: Hellblade 2 на ПК и Xbox Series

Продолжение игры Hellblade: Senua's Sacrifice, которое вновь погружает игроков в мрачный мир скандинавской мифологии и человеческой психики. Вы снова берёте на себя роль Сенуа, кельтской воительницы, страдающей от психоза, и отправляетесь в жестокое путешествие по землям викингов.

Действие игры разворачивается в суровых пейзажах Исландии, где мифы и легенды переплетаются с реальностью. Сенуа, движимая желанием спасти тех, кто пал жертвой тирании и жестокости, должна не только сразиться с внешними угрозами, но и преодолеть тьму внутри себя.

Игровой процесс Hellblade 2 развивает и улучшает механики, заложенные в первой части. Вас ждут исследования, головоломки и сражения.

Важно подчеркнуть, что сражения в этой игре стали более динамичными, брутальными и реалистичными, ведь вторая часть получила полностью переработанную боевую систему. Вам предстоит освоить различные приёмы и комбо, использовать окружение и особенности врагов, чтобы выйти победителем из самых безнадёжных ситуаций.