Стартовала предзагрузка Senua's Saga: Hellblade 2 на ПК и Xbox Series

Microsoft активировала предварительную загрузку файлов игры Senua's Saga: Hellblade 2 в Microsoft Store, , поэтому их можно загрузить и установить заранее на Xbox Series и ПК перед днём запуска, который, как вы знаете, назначен на 21 мая 2024 года, то есть в следующий вторник. Размер файлов составляет примерно 48 ГБ на ПК и 40,33 ГБ на Xbox Series. Также помните, что Senua's Saga: Hellblade 2 также будет доступна с момента запуска для подписчиков Game Pass как на Xbox, так и на ПК.
Senua's Saga: Hellblade 2 является продолжением отмеченной наградами игры Hellblade: Senua's Sacrifice, в которой главная гериня Сенуа возвращается в «жестокое приключение на выживание через мифологию и муки Исландии викингов». Ее миссия — спасти свой народ от захватчиков, но ей также придется иметь дело со своими внутренними демонами, которые не хотят ее покидать.
Из России действует предзагрузка, кто знает?