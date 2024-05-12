Судя по всему, Senua's Saga: Hellblade 2 получила существенное визуальное обновление

Предстоящая приключенческая игра Senua’s Saga: Hellblade 2, созданная Xbox Game Studios и Ninja Theory, получила существенное визуальное обновление. Разработчик Ninja Theory недавно поделился новым видео о психозе Сенуа, которое содержит кат-сцену, которая изначально была показана как часть трейлера игрового процесса на The Game Awards 2021. В результате теперь мы можем провести визуальное сравнение между старой и новой версией Senua's Saga: Hellblade 2 с одинаковыми сценами.
Сравнение скриншотов, показывающее визуальные различия между старой и новой версиями Senua’s Saga: Hellblade 2, можно увидеть ниже.
Как видно из скриншотов выше, Senua’s Saga: Hellblade 2 получила графические улучшения с точки зрения качества рендеринга, с заметными улучшениями освещения, кожи и глаз персонажей. В кат-сцене в обеих версиях игры есть и другие различия, хотя они, вероятно, связаны с художественным выбором. Например, в новой кат-сцене камера панорамируется по-другому и с большего расстояния. Кроме того, цветовой тон игры теперь стал теплее по сравнению с предыдущими кадрами.
Было лучше. // Александр Дельтазавр
Сашке не понравилось! Ninja Theory, переделывайте // Роман Дорофеев
Игру форсят активно как ААА-игру. Реально что ли шедевр ожидается?))
А то я даже первую часть не осилил, не понравилась абсолютно.
Так все крупные игры форсят, но нужно будет ещё смотреть сюжет и геймплей, одной графикой ААА не присуждается...