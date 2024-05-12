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Senua's Saga: Hellblade 2 21.05.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Фэнтези
7 226 оценок

Судя по всему, Senua's Saga: Hellblade 2 получила существенное визуальное обновление

monk70
Новости

Предстоящая приключенческая игра Senua’s Saga: Hellblade 2, созданная Xbox Game Studios и Ninja Theory, получила существенное визуальное обновление. Разработчик Ninja Theory недавно поделился новым видео о психозе Сенуа, которое содержит кат-сцену, которая изначально была показана как часть трейлера игрового процесса на The Game Awards 2021. В результате теперь мы можем провести визуальное сравнение между старой и новой версией Senua's Saga: Hellblade 2 с одинаковыми сценами.

Сравнение скриншотов, показывающее визуальные различия между старой и новой версиями Senua’s Saga: Hellblade 2, можно увидеть ниже.

+ ещё 2 картинки

Как видно из скриншотов выше, Senua’s Saga: Hellblade 2 получила графические улучшения с точки зрения качества рендеринга, с заметными улучшениями освещения, кожи и глаз персонажей. В кат-сцене в обеих версиях игры есть и другие различия, хотя они, вероятно, связаны с художественным выбором. Например, в новой кат-сцене камера панорамируется по-другому и с большего расстояния. Кроме того, цветовой тон игры теперь стал теплее по сравнению с предыдущими кадрами.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Было лучше. // Александр Дельтазавр

1
Пользователь ВКонтакте

Сашке не понравилось! Ninja Theory, переделывайте // Роман Дорофеев

0
Mark500

Игру форсят активно как ААА-игру. Реально что ли шедевр ожидается?))

А то я даже первую часть не осилил, не понравилась абсолютно.

1
barabear

Так все крупные игры форсят, но нужно будет ещё смотреть сюжет и геймплей, одной графикой ААА не присуждается...

0