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Senua's Saga: Hellblade 2 21.05.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Фэнтези
7.3 193 оценки

В Hellblade 2 мы никогда не будем в безопасности. Новый ролик демонстрирует захватывающий геймплей

monk70
Новости

Hellblade 2 — одна из самых ожидаемых игр сообщества Xbox. Ninja Theory наконец-то представила новый трейлер геймплея.

Hellblade 2 дебютирует 21 мая на Xbox Series X|S и ПК. Однако до сих пор разработчики редко представляли геймплей. Весенняя выставка Future Games 2024 стала прекрасной возможностью изменить ситуацию. Ninja Theory представила двухминутный ролик, в котором разработчики напоминают нам, чего в целом ожидать от их последней игры.

Изначально видео состоит из известных сцен, но со временем появляются новые кадры, представляющие игровой процесс. Игра снова будет сосредоточена на захватывающих исследованиях, но также будет улучшенный и обогащенный, среди прочего, жестокий бой.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
i3I4KT0P

Ролик то новый, но где геймплей? И всё равно спасибо ;)

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ГАЗ-М20

Ролик новый, видео старые. В чем новость?

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Andrey Likarenko

Игру ждёт только Венецианский Потрошитель)

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Snake Snaake Snaaaaaake

Unreal Engine 5 означает только одно - лаги, лаги, бесконечные лаги

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