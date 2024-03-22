В Hellblade 2 мы никогда не будем в безопасности. Новый ролик демонстрирует захватывающий геймплей

Hellblade 2 — одна из самых ожидаемых игр сообщества Xbox. Ninja Theory наконец-то представила новый трейлер геймплея.

Hellblade 2 дебютирует 21 мая на Xbox Series X|S и ПК. Однако до сих пор разработчики редко представляли геймплей. Весенняя выставка Future Games 2024 стала прекрасной возможностью изменить ситуацию. Ninja Theory представила двухминутный ролик, в котором разработчики напоминают нам, чего в целом ожидать от их последней игры.

Изначально видео состоит из известных сцен, но со временем появляются новые кадры, представляющие игровой процесс. Игра снова будет сосредоточена на захватывающих исследованиях, но также будет улучшенный и обогащенный, среди прочего, жестокий бой.