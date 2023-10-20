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Senua's Saga: Hellblade 2 TBA
7.4 152 оценки

В новом ролике Senua's Saga: Hellblade 2 авторы более детально раскрыли процесс создания образа Сенуи

butcher69
Новости

Компания Ninja Theory опубликовала видеоролик, рассказывающий о процессе создания образа главной героини Senua's Saga: Hellblade 2.

В видеоролике авторы рассказали этапах создания персонажа Сенуа, в частности, о создании ее костюма. Кроме того, в видеоролике были представлены отзывы различных разработчиков, работающих над Senua's Saga: Hellblade 2, а также исполнительницы главной роли Мелины Юргенс.

Точной даты релиза у игры все еще нет, но ожидается, что она выйдет в 2024 году.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
AlexVurhis

уже третий год слышу, как они детально рассказывают о процессе создания персонажа...

3
Blue Rose

Так если больше нечего показать.

0
Slow Slade Snow Snake

а потом выпустят полусырой, идя на поводу вот таких слёз, а потом начнутся новые слёзы о том, что они выпустили недоделанную игру

0
AndralStormborn

Лучше бы не пачкали лицо персонажа всякой грязью

1
Краб4ихун

1 геймплейное демо за несколько лет и 80+ роликов макияжа, симулятор барби выпускают в конкуренцию Симсам, годно

0
вупсич пупсич

Это очень интересно, но в этом 0 пользы для тех, кто не знает английский язык.
Просто стыдно, что вы сюда это выкладываете. Хоть бы субтитры добавляли - нет. Просто гоните трафик такими новостями.

-4