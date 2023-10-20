В новом ролике Senua's Saga: Hellblade 2 авторы более детально раскрыли процесс создания образа Сенуи

Компания Ninja Theory опубликовала видеоролик, рассказывающий о процессе создания образа главной героини Senua's Saga: Hellblade 2.

В видеоролике авторы рассказали этапах создания персонажа Сенуа, в частности, о создании ее костюма. Кроме того, в видеоролике были представлены отзывы различных разработчиков, работающих над Senua's Saga: Hellblade 2, а также исполнительницы главной роли Мелины Юргенс.

Точной даты релиза у игры все еще нет, но ожидается, что она выйдет в 2024 году.