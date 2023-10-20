В новом ролике Senua's Saga: Hellblade 2 авторы более детально раскрыли процесс создания образа Сенуи

Компания Ninja Theory опубликовала видеоролик, рассказывающий о процессе создания образа главной героини Senua's Saga: Hellblade 2.
В видеоролике авторы рассказали этапах создания персонажа Сенуа, в частности, о создании ее костюма. Кроме того, в видеоролике были представлены отзывы различных разработчиков, работающих над Senua's Saga: Hellblade 2, а также исполнительницы главной роли Мелины Юргенс.
Точной даты релиза у игры все еще нет, но ожидается, что она выйдет в 2024 году.
уже третий год слышу, как они детально рассказывают о процессе создания персонажа...
Так если больше нечего показать.
а потом выпустят полусырой, идя на поводу вот таких слёз, а потом начнутся новые слёзы о том, что они выпустили недоделанную игру
Лучше бы не пачкали лицо персонажа всякой грязью
1 геймплейное демо за несколько лет и 80+ роликов макияжа, симулятор барби выпускают в конкуренцию Симсам, годно
Это очень интересно, но в этом 0 пользы для тех, кто не знает английский язык.
Просто стыдно, что вы сюда это выкладываете. Хоть бы субтитры добавляли - нет. Просто гоните трафик такими новостями.