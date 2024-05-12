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Senua's Saga: Hellblade 2 21.05.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Фэнтези
7 229 оценок

Величественные красоты Исландии на новых скриншотах Senua's Saga: Hellblade 2

Gutsz
Новости

Главным местом действия сиквела Hellblade станет живописная Исландия, куда попадает главная героиня Сенуа. В отличие от первой игры, где игроки исследовали мрачный и весьма ограниченный мир мёртвых в Хельхейме, продолжение обещает стать более масштабным и разнообразным. На это, как минимум, указывают свежие скриншоты Senua's Saga: Hellblade 2.

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Как отмечают разработчики игры из студии Ninja Theory, на опубликованных кадрах изображены игровые локации, созданные на основе реальных мест. В игре будут воссозданы живописные и при этом жестокие ландшафты Исландии.

В качестве главных мест для подражания авторы игры использовали геотермальные источники в Крисувике, полуостров Рейкьянес и Раудхолар, также известные как Красные холмы. Эти локации идеально подчеркивают мрачную атмосферу игры, которая воссоздает скандинавские мифы.

Senua's Saga: Hellblade 2 будет доступна для игры уже 21 мая на ПК и Xbox.

31
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
EvgeniiV

С оптимизацией главное чтобы не подвели, сейчас с играми часто так происходит

5
Grognac

Я уже давно хочу к северу в Исландию,

Потоптать загадочную ледяную мантию.

Нет больших деревьев там, все растенья карлики,

Северяне заселяют

Рейкьявик Рейкьявик Рейкьявик Рейкьявик

2
romero52

Как всегда выжидаем месяцок на допил патчами

0
Кей Овальд

Очень даже!

0
warp 37

Надеюсь, ПК-версия будет соответствовать стандартам 2024 года: Ray Tracing, DLSS, Frame Generation, ну и желательно Path Tracing.

Хотя, наличие древней десятой серии в минимальных требованиях удручает.

-2
Egik81

Остается надеется что игра будет все-таки не короткой как ходили слухи. Для физикса найдется работа так же судя по скринам. Например изображать физически точно геотермальные источники. Например пар или горячую воду выходящую из них.

-7
SULIK 712

ну макс 8-9 часов

-4
Clicl

За 3200, бродилку на 8 часов как-то не охота покупать

0
Пользователь ВКонтакте

Этот мусор так, скачать затестить возможности движка, использовать как бенчмарк и удалить потом. Как игра для прохождения это такое себе // Александр Саранов

-6
Janekste

Чем короче, тем лучше для такого типа игр. В идеале 4-5 часов будет достаточно.

0
MadPumpkin2

Закрывайте нахой это повесточное дерьмо ))

-9
Agonia Vendada

По изначальной концепции Тамима Антониадеса, Сенуа не должна была быть типичной героиней вроде Чудо-Женщины — «она не сексапильная, не гордая, не героическая, не миленькая и не худенькая», и арт-директор студии Алессандро Таини несколько раз пересматривал дизайн героини в соответствии с этими указаниями. Как человек, который всю жизнь провёл в странствиях и сражениях, Сенуа должна была иметь натренированные мышцы рук, плеч и спины, показывающие физическую силу, но не симметричные, как у бодибилдера, а более развитые с одной стороны (c)

Пей таблетки, если везде повесточка мерещится ;)

3
MadPumpkin2 Agonia Vendada

Мне похрен на твои доводы, запад умышленно всирает своих героев )))

-4
Agonia Vendada MadPumpkin2

Это изначальный концепт разработчиков, а не мои доводы из головы)

Хотя то, что ты концептуально сравниваешь Хеллблейд и Стеллар блейд уже говорит о том, что ты шиз)

4
MadPumpkin2 Agonia Vendada

Всё там можно сравнивать. Любых женщин с любыми женщинами в играх. А то что в твоём мозгу такие сравнения не умещаются - это шиза как раз твоя ))

-4