Величественные красоты Исландии на новых скриншотах Senua's Saga: Hellblade 2

Главным местом действия сиквела Hellblade станет живописная Исландия, куда попадает главная героиня Сенуа. В отличие от первой игры, где игроки исследовали мрачный и весьма ограниченный мир мёртвых в Хельхейме, продолжение обещает стать более масштабным и разнообразным. На это, как минимум, указывают свежие скриншоты Senua's Saga: Hellblade 2.
Как отмечают разработчики игры из студии Ninja Theory, на опубликованных кадрах изображены игровые локации, созданные на основе реальных мест. В игре будут воссозданы живописные и при этом жестокие ландшафты Исландии.
В качестве главных мест для подражания авторы игры использовали геотермальные источники в Крисувике, полуостров Рейкьянес и Раудхолар, также известные как Красные холмы. Эти локации идеально подчеркивают мрачную атмосферу игры, которая воссоздает скандинавские мифы.
Senua's Saga: Hellblade 2 будет доступна для игры уже 21 мая на ПК и Xbox.
С оптимизацией главное чтобы не подвели, сейчас с играми часто так происходит
Я уже давно хочу к северу в Исландию,
Потоптать загадочную ледяную мантию.
Нет больших деревьев там, все растенья карлики,
Северяне заселяют
Рейкьявик Рейкьявик Рейкьявик Рейкьявик
Как всегда выжидаем месяцок на допил патчами
Очень даже!
Надеюсь, ПК-версия будет соответствовать стандартам 2024 года: Ray Tracing, DLSS, Frame Generation, ну и желательно Path Tracing.
Хотя, наличие древней десятой серии в минимальных требованиях удручает.
Остается надеется что игра будет все-таки не короткой как ходили слухи. Для физикса найдется работа так же судя по скринам. Например изображать физически точно геотермальные источники. Например пар или горячую воду выходящую из них.
ну макс 8-9 часов
За 3200, бродилку на 8 часов как-то не охота покупать
Этот мусор так, скачать затестить возможности движка, использовать как бенчмарк и удалить потом. Как игра для прохождения это такое себе // Александр Саранов
Чем короче, тем лучше для такого типа игр. В идеале 4-5 часов будет достаточно.
Закрывайте нахой это повесточное дерьмо ))
По изначальной концепции Тамима Антониадеса, Сенуа не должна была быть типичной героиней вроде Чудо-Женщины — «она не сексапильная, не гордая, не героическая, не миленькая и не худенькая», и арт-директор студии Алессандро Таини несколько раз пересматривал дизайн героини в соответствии с этими указаниями. Как человек, который всю жизнь провёл в странствиях и сражениях, Сенуа должна была иметь натренированные мышцы рук, плеч и спины, показывающие физическую силу, но не симметричные, как у бодибилдера, а более развитые с одной стороны (c)
Пей таблетки, если везде повесточка мерещится ;)
Мне похрен на твои доводы, запад умышленно всирает своих героев )))
Это изначальный концепт разработчиков, а не мои доводы из головы)
Хотя то, что ты концептуально сравниваешь Хеллблейд и Стеллар блейд уже говорит о том, что ты шиз)
Всё там можно сравнивать. Любых женщин с любыми женщинами в играх. А то что в твоём мозгу такие сравнения не умещаются - это шиза как раз твоя ))