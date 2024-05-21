Возможно, Ninja Theory не закроют после выпуска Hellblade II

На фоне ситуации с закрытием сразу нескольких студий Microsoft, к Ninja Theory приковано пристальное внимание сообщества. Следующим кандидатом на закрытие многие называли именно студию Ninja Theory. Руководитель студии Дом Мэтьюс в своём письме напомнил, насколько сложно даётся создание игр, поблагодарил фанатов за поддержку и выразил гордость за итоговый продукт и команду. Трогательную речь могли счесть за прощальную.
Однако Джез Корден, редактор портала Windows Central, решил разъяснить ситуацию. Его источники говорят, что студию закрывать не собираются. К тому же помимо Project Mara студия работает над ещё одним неанонсированным проектом, который уже получил одобрение от Microsoft.
Да да, Hi-Fi Rush тоже хвалили и хвастались оценками, а потом закрыли Tango gameworks. Я не верю всем этим заявлениям мол студию не закроют, потому что она уже над чем-то там работает. Никто не знает над чем, это просто слова. Хорошо, конечно, если так. Но, как показывает опыт, майки могут сотворить любое дерьмо
не сразу, сначала надо вручить пару наград
сyk 3аржал во весь голос XD
Да как то всё равно...
Да уж, надеемся на это.
Ninja Theory не закроют после выпуска Hellblade II, но это не точно, мы же контора небинарных...
Не закроют, а "расформируют" или "реструктуризируют"
https://www.playground.ru/misc/news/po_slovam_dzheza_kordena_ninja_theory_uzhe_rabotaet_nad_sleduyuschej_igroj_odobrennoj_xbox-1700239
Всё зависит от продажи игры.
Какие продажи? это шизойдное кинцо в пассе
что то много закрывают кукухой поехали что ли
пойду напишу в их любимый твиттор, что эта гнилая конторка втихую продает свою игру в РФ, чтобы их отымели во все щели за лицемерие)))
Твой голос ноунейма конечно "много" значит. Удачи в твоëм низменном деле, маленький человек))
Втихую) Без разрешения😂 Там ещё у дяди Валеры на рынок диски завезли в тайне от Фили Спенсера.
Это поведение уже реально выглядит как серьезная психическая болезнь, тот момент когда человек искренне ненавидит игры и компании
жаль, ведь они полные бездари
И правда, очень жаль // Max Max