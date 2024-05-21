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Senua's Saga: Hellblade 2 21.05.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Фэнтези
7 250 оценок

Возможно, Ninja Theory не закроют после выпуска Hellblade II

Talendor3
Новости

На фоне ситуации с закрытием сразу нескольких студий Microsoft, к Ninja Theory приковано пристальное внимание сообщества. Следующим кандидатом на закрытие многие называли именно студию Ninja Theory. Руководитель студии Дом Мэтьюс в своём письме напомнил, насколько сложно даётся создание игр, поблагодарил фанатов за поддержку и выразил гордость за итоговый продукт и команду. Трогательную речь могли счесть за прощальную.

Однако Джез Корден, редактор портала Windows Central, решил разъяснить ситуацию. Его источники говорят, что студию закрывать не собираются. К тому же помимо Project Mara студия работает над ещё одним неанонсированным проектом, который уже получил одобрение от Microsoft.

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Комментарии: 17
Ваш комментарий
Евгений Кондратенко

Да да, Hi-Fi Rush тоже хвалили и хвастались оценками, а потом закрыли Tango gameworks. Я не верю всем этим заявлениям мол студию не закроют, потому что она уже над чем-то там работает. Никто не знает над чем, это просто слова. Хорошо, конечно, если так. Но, как показывает опыт, майки могут сотворить любое дерьмо

9
r23dom

не сразу, сначала надо вручить пару наград

3
Sir Walter

сyk 3аржал во весь голос XD

0
askazanov

Да как то всё равно...

1
Exies27

Да уж, надеемся на это.

1
Despot_Aspid

Ninja Theory не закроют после выпуска Hellblade II, но это не точно, мы же контора небинарных...

1
BAZKIN

Не закроют, а "расформируют" или "реструктуризируют"

1
monk70

https://www.playground.ru/misc/news/po_slovam_dzheza_kordena_ninja_theory_uzhe_rabotaet_nad_sleduyuschej_igroj_odobrennoj_xbox-1700239

0
HITMAN 5

Всё зависит от продажи игры.

0
-zotik-

Какие продажи? это шизойдное кинцо в пассе

-2
Djoker0146

что то много закрывают кукухой поехали что ли

0
JohnTornton

пойду напишу в их любимый твиттор, что эта гнилая конторка втихую продает свою игру в РФ, чтобы их отымели во все щели за лицемерие)))

-1
Jarvis666

Твой голос ноунейма конечно "много" значит. Удачи в твоëм низменном деле, маленький человек))

2
Евгений Кондратенко

Втихую) Без разрешения😂 Там ещё у дяди Валеры на рынок диски завезли в тайне от Фили Спенсера.

1
Contriver

Это поведение уже реально выглядит как серьезная психическая болезнь, тот момент когда человек искренне ненавидит игры и компании

1
JohnTornton

жаль, ведь они полные бездари

-2
Пользователь ВКонтакте

И правда, очень жаль // Max Max

0