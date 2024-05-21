Выпущены драйверы NVIDIA GeForce 555.85 WHQL с поддержкой F1 24, Senua's Saga: Helblade II

NVIDIA выпустила последнюю версию драйверов GeForce Game Ready 555.85 WHQL с оптимизацией оптимизирована для Hellblade II: Senua's Saga; F1 24, XDefiant и Serum.
- Оптимизация для F1 24 включает поддержку генерации кадров DLSS 3, DLAA (в режиме DLSS 2); эффекты отражения и трассировки лучей.
- Поддержка Hellblade II: Senua's Saga обеспечивает генерацию кадров DLSS 3 и поддержку Reflex.
- В то же время Serum получает генерацию кадров DLSS 3, DLAA и поддержку Reflex.
- Наконец, XDefiant, арена / MOBA от Ubisoft, получает поддержку Reflex.
Драйверы GeForce 555.85 WHQL также добавляют оптимальные настройки GeForce Experience или приложений NVIDIA для Bellwright, Ghost of Tsushima Director's Cut, Homeworld 3 и
Infection Free Zone.
Список недавно проверенных дисплеев, совместимых с G-SYNC, пополнился 11 новыми моделями дисплеев, охватывающими ASUS, Dell, Philips, IO-Data и LG:
- ASUS XG259CMS
- Dell AW2725QF
- Philips 27M2N5500
- Philips 27M2N3200
- ASUS XG27AQDMG
- IODATA GD241JD
- IODATA GD271JD
- LG 27GP750P
- LG 27GS85Q /27GS85QX/27GS86Q
- LG 45GS95QE /45GS95QX
- LG 32GS95UE/32GS95UX
Среди исправленных в этом выпуске проблем - случайный сбой во время игры в Tekken 8 на видеокартах GTX 10 серии "Pascal". Более низкая, чем ожидалось, загрузка графического процессора Horizon Forbidden West при использовании Reflex в сочетании с Boost; и ошибка с циклами Blender, которая приводит к неправильному отображению motion blur на некоторых поколениях графических процессоров.
Драйверы можно скачать по ссылке.
Обновление звука и Physx еще
Да не ожиданно так физикс обновился до новой версии.
Сколько Обновляю Physx обновления не просил версия прежняя
Наконец то в DLSS 3.7 и DLAA по дефолту во всех играх включён пресет E
Охереть в сенуа графений просто бомба, как будто кино прям реально
Разрабы тут с FSR 3 налажали. С какой-то стати Xess работает лучше. Ну игра по графике конечно жёстко навороченная и дала моей конфигурации проcраться, только на средних комфортно играть))
I7-2600 GTX1080 запустилась без проблем в отличии от поделок сони которым F16С с какого то перепуга понадобилось. Правда на высоких настройсках в 1680-1050 30-40 кадров. FSR 3 показали в истинном виде оно и в африке плохнопахнущее. А вот Xess показали без ухудшения качества как обычно делают. Дабы выделит кривую подделку от голой королевы . Дабы поделка на приставках выглядила лучше под которую и делают прежде всего игры. Где красное железо из-за своей дешевизны используется. Касательно же нагрузки ничего удивидительного UE5.3.
Это самая красивая игра в которую я играл, в 4К на ультрах, близко стоит Алан Уейк 2. Я считаю игра недооцененная, меня затянуло, в наушниках это просто ах***ть
ху*ва выпустила, сразу критует установку