Xbox купили студию Ninja Theory, создавшую Hellblade, за $117 миллионов ©

Ninja Theory была приобретена корпорацией Microsoft за $117 миллионов, согласно документам FTC. В деле FTC против Microsoft недавно появилась новая информация о предполагаемых приобретениях Microsoft.

В документах FTC содержатся внутренние электронные письма Microsoft о том, на какие студии и издательства следует обратить внимание в связи с возможными поглощениями, и среди кандидатов были Bungie и Sega. В письме с подробным описанием предложения о покупке Sega на странице 10 был список "предшествующих сделок", в котором упоминались ранее сделанные приобретения различных компаний, включая Sony, Microsoft и Electronic Arts.

В этом списке была Ninja Theory, которая была куплена за 117 миллионов долларов. Там также упоминается дата, когда о приобретении стало известно - 10 июня 2018 года. Это произошло во время выставки E3 2018, где Microsoft также объявила о приобретении Turn 10, Playground Games, Compulsion Games и Undead Labs.

Последняя игра Ninja Theory, Senua's Saga: Hellblade 2, должна выйти где-то в 2024 году.