Анонсирована приключенческая игра September 3rd

Студия ATEAM представила свой новый проект под названием September 3rd, рассчитанный на 1 игрока. Релиз игры запланирован на 3 сентября 2026 года. До выхода остается около 4 месяцев. Этот проект описывается разработчиками как жизненная драма с элементами симулятора ходьбы, приключения и экшена.

Сюжет разворачивается вокруг культовой даты. Это 1 из тех дней, когда принятые накануне решения полностью меняют судьбу человека. Игрокам предстоит разобраться в причинах неожиданного ухода жены главного героя и выяснить, почему костры рябин горят лучше, чем костры боярышника. Важная задача состоит в том, чтобы напомнить соседям о необходимости перевернуть календарь ради шага в светлое будущее. Создатели обещают передать густую атмосферу того периода, когда смена даты знаменует начало новой эпохи.

Игровой процесс включает в себя решение различных головоломок судьбы и поиск предметов, помогающих найти ответы на ключевые вопросы. Также в проекте присутствуют мини-задания на проверку скорости реакции и сообразительности. В определенные моменты прохождения пользователи столкнутся с хоррор-атмосферой. Разработчики отмечают наличие запоминающихся реплик протагониста и обещают от 2 и более концовок, которые напрямую зависят от действий и выбора геймера на протяжении всей истории.

Проект выйдет с полным переводом на русский язык, включая озвучку и субтитры, а всего будет доступно 6 локализаций.