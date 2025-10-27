Serious Sam 2 получила вторую часть юбилейного обновления, включая набор инструментов для редактирования файлов

Croteam продолжает отмечать 20-летие Serious Sam 2. Сегодня разработчики представили вторую часть юбилейного обновления, главным элементом которой стал цифровой артбук игры.

Объёмный сборник включает более 450 страниц концепт-артов, эскизов и дизайнерских материалов, созданных ещё на этапе разработки оригинальной игры. Внутри — ранние наброски персонажей и врагов, детальные дизайны оружия и техники, разделы уровней, рекламные материалы и даже ранее не опубликованные концепты, включая уровень M'DIGBO и эволюцию врага-футболиста.

Кроме того, студия выпустила «Edit Data» — набор инструментов, позволяющий напрямую редактировать файлы моделей, анимаций, скелетов и другие ресурсы непосредственно в редакторе Serious Sam 2. Это открывает огромные возможности для моддеров и создателей контента.

В честь обновления в Steam действует скидка 20% на саму игру и артбук, а также появились два специальных набора:

Serious Sam II: Digital Deluxe Edition — включает игру, саундтрек и артбук;

Serious Sam 2 X Onirism Bundle — совместный набор с приключенческой игрой Onirism.

Разработчики также отметили, что продолжают активно работать с отзывами игроков на форумах Steam — полный список изменений доступен в описании обновления.