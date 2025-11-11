В Serious Sam 2 могут добавить достижения - их нашли в Steam

Похоже, студия Croteam продолжает работу над шутером Serious Sam 2, несмотря на два предыдущих обновления, выпущенных к 20-летию игры. 10 ноября в базе данных Steam обнаружили упоминания о 22 достижениях, каждое из которых уже получили около 0,1% игроков. Вероятно, разработчики тестируют систему и исправляют возможные ошибки с получением «ачивок».

Судя по списку, достижения вполне соответствуют духу серии. Игрокам нужно пройти все эпизоды сюжета на любом уровне сложности. Для хардкорных поклонников предусмотрена награда за завершение игры на сложности Serious. На этом же уровне предстоит справиться с трёхкратным количеством врагов — настоящее испытание!

Чтобы пополнить коллекцию достижений, потребуется найти 60 секретов и уничтожить 50 тысяч монстров. Также есть задания, связанные с уникальными механиками Serious Sam 2: метнуть 300 гранат, собрать 20 дополнительных жизней на одном уровне и запустить сотню взрывных попугайчиков.