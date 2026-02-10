ЧАТ ИГРЫ
Serious Sam 2 11.10.2005
Экшен, Шутер, От первого лица
8.3 911 оценок

В Serious Sam 2 наконец-то появились достижения Steam

monk70 monk70

Фанаты просили — и их услышали. Для Serious Sam 2 вышло обновление 2.2, которое добавляет 30 новых достижений Steam. Теперь у игроков появился ещё один повод вернуться в классику.

Помимо достижений, разработчики занялись технической стороной игры: в патче хватает исправлений и доработок.

Главное в обновлении 2.2:

  • Добавлено 30 достижений Steam;
  • В настройках контроллера появилась опция автоприцеливания;
  • Обновлены шрифты и добавлены отсутствующие хорватские символы;
  • Исправлены сбои и ошибки в меню, сохранениях и сетевой игре;
  • Восстановлены утраченные при портировании на Steam инструменты от третьего лица;
  • Устранены баги с врагами, анимациями смерти и поведением оружия;
  • Обновлены и расширены пункты меню, включая раздел «Дополнительно».

Также были исправлены проблемы на уровне Freezepad, включая недоступные секреты и вылеты при появлении секретного снеговика. Полный список изменений уже доступен в Steam.

Комментарии:  6
Janekste

Нафига они нужны? Во делать разрабам нечего. Надеюсь, что однажды ачивки уберут из игр. Ибо ачивки созданы для того, чтобы искусственно удерживать людей в игре, даже если играть человек уже давно больше не хочет - ему просто нужна ачивка. Ачивки зло. Точка.

5
AdriftDylan

Тебя на танковом форуме заждались,даже упоминали на днях.Ты случаем не этот,который там в конце всегда пишет ясно.

h1fter

Прародитель всех игр с всратым дизайном,даже в детстве то что видел перед собой после шикарной первой части шокировало

3
Sheffskiy

Вау, шикарно

2
AdriftDylan

Моя первая игра на первом компе в жизни)На ВДНХ покупал.Помню пришел с баблом и там заставка этой игры на квадратном пузатом мониторе,заверните срочно.

WerGC

рад,кто то дождался