В Serious Sam 2 наконец-то появились достижения Steam

Фанаты просили — и их услышали. Для Serious Sam 2 вышло обновление 2.2, которое добавляет 30 новых достижений Steam. Теперь у игроков появился ещё один повод вернуться в классику.
Помимо достижений, разработчики занялись технической стороной игры: в патче хватает исправлений и доработок.
Главное в обновлении 2.2:
- Добавлено 30 достижений Steam;
- В настройках контроллера появилась опция автоприцеливания;
- Обновлены шрифты и добавлены отсутствующие хорватские символы;
- Исправлены сбои и ошибки в меню, сохранениях и сетевой игре;
- Восстановлены утраченные при портировании на Steam инструменты от третьего лица;
- Устранены баги с врагами, анимациями смерти и поведением оружия;
- Обновлены и расширены пункты меню, включая раздел «Дополнительно».
Также были исправлены проблемы на уровне Freezepad, включая недоступные секреты и вылеты при появлении секретного снеговика. Полный список изменений уже доступен в Steam.
Нафига они нужны? Во делать разрабам нечего. Надеюсь, что однажды ачивки уберут из игр. Ибо ачивки созданы для того, чтобы искусственно удерживать людей в игре, даже если играть человек уже давно больше не хочет - ему просто нужна ачивка. Ачивки зло. Точка.
Тебя на танковом форуме заждались,даже упоминали на днях.Ты случаем не этот,который там в конце всегда пишет ясно.
Прародитель всех игр с всратым дизайном,даже в детстве то что видел перед собой после шикарной первой части шокировало
Вау, шикарно
Моя первая игра на первом компе в жизни)На ВДНХ покупал.Помню пришел с баблом и там заставка этой игры на квадратном пузатом мониторе,заверните срочно.
рад,кто то дождался