В Serious Sam 2 наконец-то появились достижения Steam

Фанаты просили — и их услышали. Для Serious Sam 2 вышло обновление 2.2, которое добавляет 30 новых достижений Steam. Теперь у игроков появился ещё один повод вернуться в классику.

Помимо достижений, разработчики занялись технической стороной игры: в патче хватает исправлений и доработок.

Главное в обновлении 2.2:

Добавлено 30 достижений Steam;

В настройках контроллера появилась опция автоприцеливания;

Обновлены шрифты и добавлены отсутствующие хорватские символы;

Исправлены сбои и ошибки в меню, сохранениях и сетевой игре;

Восстановлены утраченные при портировании на Steam инструменты от третьего лица;

Устранены баги с врагами, анимациями смерти и поведением оружия;

Обновлены и расширены пункты меню, включая раздел «Дополнительно».

Также были исправлены проблемы на уровне Freezepad, включая недоступные секреты и вылеты при появлении секретного снеговика. Полный список изменений уже доступен в Steam.