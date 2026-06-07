Абсурд, кровища и десятки Сэмов: трейлер Serious Sam: Shatterverse показывает мясной кооперативный рогалик

На презентации PC Gaming Show свежий трейлер Serious Sam: Shatterverse. Разработкой спин-оффа занимается студия Behaviour Digital, а сам проект впервые в серии переходит на рельсы кооперативного роглайта.

Мультивселенная Сэма Стоуна буквально раскалывается на части. Одно из главных нововведений Shatterverse — беспрецедентный набор игровых персонажей, где бок о бок на арене могут сражаться совершенно разные инкарнации знаменитого протагониста. В кадре мелькают полигональный угловатый ретро-Сэм, футуристичный ящер-Сэм и даже грузный Сэм-«батя».

Геймплейно нас ожидает классическая для жанра «рогаликов» концепция бесконечных и кровопролитных забегов. Игрокам предстоит создавать уникальные боевые билды на основе различных игровых модификаторов, гибнуть и пробовать снова, чтобы прорваться сквозь бесконечные армии инопланетян-захватчиков Ментала. Знакомый бестиарий, скрытый за пеленой брызжущей на экраны крови, вернулся в полном составе: от одноглазых монстров Гнааров до культовых вопящих Камикадзе без головы.

Хотя точная дата официального релиза в трейлере названа не была, попробовать устроить кровавую баню инопланетянам можно будет уже совсем скоро. Behaviour Digital объявила об открытии записи на закрытое бета-тестирование, и подать свою заявку на предстоящий плейтест можно уже сейчас на официальной странице Serious Sam: Shatterverse в сервисе Steam.