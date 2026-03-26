Анонсирован кооперативный шутер Serious Sam: Shatterverse от создателей Dead by Daylight

В рамках презентации Xbox Partner Showcase состоялся анонс Serious Sam: Shatterverse, нового кооперативного многопользовательского шутера от 1 лица с элементами рогалика. Игру разрабатывает студия Behaviour Interactive, известная по Dead by Daylight, а издателем выступает компания Devolver Digital. Релиз проекта ожидается в 2026 году на платформах PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК.

Новый проект приурочен к 25-летию серии Serious Sam. Сюжет игры строится вокруг расколотой вселенной, что позволяет разным версиям Сэма из множества измерений объединяться в команды. На опубликованном арте уже можно заметить 5 главных героев и различных боссов. Игрокам предстоит сражаться с толпами как новых, так и уже знакомых противников. Благодаря механикам рогалика пользователи смогут комбинировать различные усиления, что значительно разнообразит игровой процесс.

Как и в классических играх серии, геймерам будет доступен огромный арсенал оружия и масштабные орды врагов. При этом разработчики добавят свежие идеи, включая процедурно генерируемые уровни и нестабильные аномалии.

Хотя оригинальная студия Croteam не принимает прямого участия в разработке, 1 из создателей франшизы дал проекту свое благословение. В своем заявлении он отметил, что для их команды это важное событие. По его словам, им очень волнительно видеть, как другая талантливая студия создает нечто смелое и свежее в той вселенной, которую они так долго развивали. Он также добавил, что с нетерпением ждет момента, когда преданные и новые фанаты смогут оценить эту интерпретацию серии.

Студия Behaviour Interactive сейчас переживает весьма насыщенный период. Недавно компания неожиданно приобрела права на игру 7 Days to Die, а их главный хит Dead by Daylight сохраняет популярность и готовится к выпуску множества интересных обновлений в конце 2026 года.