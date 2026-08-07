Кооперативный roguelite-шутер от первого лица Serious Sam: Shatterverse выходит 31 августа

31 августа, в день релиза Serious Sam: Shatterverse, состоится переход серии Serious Sam в мир кооперативных многопользовательских roguelite-игр. Игра, изданная Devolver Digital и разработанная Behaviour Interactive, создателями Dead by Daylight, будет доступна на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК в Steam. Все желающие могут попробовать её прямо сейчас, пройдя открытое для всех тестирование в Steam.

Serious Sam: Shatterverse знаменует возвращение Сэма Стоуна в видеоигры, но с другой точки зрения, которая включает в себя кооперативные и roguelite-элементы в бешеном геймплее, характерном для серии шутеров Croteam. Несмотря на эти новые возможности, команда разработчиков обещает создать аркадный FPS, развивающий наследие Serious Sam и «и развивающий его дальше благодаря процедурно генерируемым матчам на созданных вручную аренах в неизведанных мирах».

На этот раз Менталу, злодею серии, удалось разрушить границы между вселенными, и теперь Сэмам из разных измерений предстоит научиться работать вместе, чтобы восстановить Shatterverse. Эти Сэмы объединяются, чтобы запустить программу Serious Program, которая путешествует по постоянно меняющимся вселенным, чтобы завершить битвы, которые другие Сэмы не смогли завершить. Ментал охотился за Сэмами в разных реальностях, и во многих временных линиях он уже одержал победу. Теперь пришло время найти альтернативные версии Сэма, сформировать команду и переломить ход событий, уничтожив Ментала и его пятерых лейтенантов.