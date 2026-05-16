Serious Sam: Shatterverse TBA
Шутер, От первого лица, Кооператив, Подземелья
4.7 25 оценок

Приготовьтесь к безумию: Serious Sam: Shatterverse готовится взорвать PC Gaming Show 7 июня

TheSkoofLord TheSkoofLord

Любители безумных перестрелок и кооперативного хаоса, ликуйте! Грядет новое приключение в безумной вселенной Serious Sam. Serious Sam: Shatterverse, кооперативный roguelite-спин-офф культовой серии, официально представит свой геймплей на PC Gaming Show уже 7 июня 2026 года.

Что нас ждет в Shatterverse:

  • Новая формула, старый Сэм: Разработанный студией Behaviour Interactive (создателями Dead by Daylight) с одобрения серии от Croteam и под крылом Devolver Digital, Shatterverse предложит совершенно новый взгляд на формулу Serious Sam. Теперь это будет кооперативный roguelite, где игрокам предстоит проходить процедурно генерируемые уровни.
  • Мультивселенский хаос: До пяти игроков смогут взять под контроль альтернативные версии Сэма Стоуна из разных измерений. Ваша задача - комбинировать усиления (boons) и модификаторы забегов, чтобы одолеть пять лейтенантов инопланетного тирана Ментала.
  • Релиз в 2026-м: Игра запланирована к выходу позже в 2026 году и появится на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox Cloud Gaming и PC (Steam).
  • PC Gaming Show - первая демонстрация: Ждите эксклюзивный показ игрового процесса уже 7 июня. Это будет первый подробный взгляд на то, как классический безумный экшен Serious Sam трансформируется в формат roguelite.

Похоже, нас ждет еще больше взрывов, безумных пушек и, конечно же, фирменных криков Сэма!

-zotik-

зря зря, какой нафиг кооп? они же тааакие популярные, пайнкиллер не даст соврать.

дайте мне убить ментала и я умру спокойно

9
Коля Кощей

Ура. Весёлый зумерок-кооп шутерок с чёрной бабой

7
Diablonos
Любители безумных перестрелок и кооперативного хаоса, ликуйте!

Наверное ты хотел написать "блюйте"!

6
Ответынамоикоментынечитаю

Сначало ухонтошили пейнкиллера а теперь и сэма...

5
Dinozavrus

даже в трейлере игра местами у них подтормаживает, чувствуется халтурка.

5
