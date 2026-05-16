Приготовьтесь к безумию: Serious Sam: Shatterverse готовится взорвать PC Gaming Show 7 июня

Любители безумных перестрелок и кооперативного хаоса, ликуйте! Грядет новое приключение в безумной вселенной Serious Sam. Serious Sam: Shatterverse, кооперативный roguelite-спин-офф культовой серии, официально представит свой геймплей на PC Gaming Show уже 7 июня 2026 года.
Что нас ждет в Shatterverse:
- Новая формула, старый Сэм: Разработанный студией Behaviour Interactive (создателями Dead by Daylight) с одобрения серии от Croteam и под крылом Devolver Digital, Shatterverse предложит совершенно новый взгляд на формулу Serious Sam. Теперь это будет кооперативный roguelite, где игрокам предстоит проходить процедурно генерируемые уровни.
- Мультивселенский хаос: До пяти игроков смогут взять под контроль альтернативные версии Сэма Стоуна из разных измерений. Ваша задача - комбинировать усиления (boons) и модификаторы забегов, чтобы одолеть пять лейтенантов инопланетного тирана Ментала.
- Релиз в 2026-м: Игра запланирована к выходу позже в 2026 году и появится на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox Cloud Gaming и PC (Steam).
- PC Gaming Show - первая демонстрация: Ждите эксклюзивный показ игрового процесса уже 7 июня. Это будет первый подробный взгляд на то, как классический безумный экшен Serious Sam трансформируется в формат roguelite.
Похоже, нас ждет еще больше взрывов, безумных пушек и, конечно же, фирменных криков Сэма!
зря зря, какой нафиг кооп? они же тааакие популярные, пайнкиллер не даст соврать.
дайте мне убить ментала и я умру спокойно
Ура. Весёлый зумерок-кооп шутерок с чёрной бабой
Наверное ты хотел написать "блюйте"!
Сначало ухонтошили пейнкиллера а теперь и сэма...
даже в трейлере игра местами у них подтормаживает, чувствуется халтурка.