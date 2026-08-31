Serious Sam: Shatterverse получил новый трейлер - ещё больше безумного кооперативного экшена

Behaviour Interactive представила новый трейлер Serious Sam: Shatterverse в рамках Future Games Show на Gamescom 2026. Динамичный кооперативный шутер с элементами roguelite возвращает Сэма «Серьёзного» Стоуна, но на этот раз отправляет героя в путешествие по мультивселенной, где ему предстоит встретиться с альтернативными версиями самого себя.

По сюжету интриги Убер Ментала привели к разрушению мультивселенной, открыв доступ между различными мирами. В результате главный Сэм Стоун получает возможность объединиться с другими представителями «Serious Program». Всего в совместном прохождении могут участвовать до пяти человек, причём каждый игрок выбирает собственную версию героя со своими способностями.

Например, Орфан Сэм умеет открывать порталы с циркулярными пилами, которые буквально прорезают толпы противников. Ретро Сэм делает ставку на тактику и может устанавливать приманки, отвлекающие врагов. Инопланетный Сэм обладает четырьмя руками, поэтому способен одновременно использовать четыре оружия, превращаясь в настоящую ходячую огневую точку.

Именно разнообразие альтернативных Сэмов должно стать одной из главных особенностей Shatterverse. Игрокам предстоит подбирать подходящих персонажей и комбинировать их возможности, одновременно пробиваясь через многочисленные армии Ментала. В арсенале окажется привычный для серии набор разрушительного оружия — от крупнокалиберных пистолетов и миниганов до более технологичных образцов вооружения.

При этом структура игры заметно отличается от классических частей Serious Sam. Каждое прохождение строится вокруг путешествия по мультивселенной, во время которого игроки собирают усиления и получают различные бонусы. Дополнительные модификаторы позволяют менять условия конкретного забега, добавляя элемент непредсказуемости и заставляя по-новому подходить к уже знакомым сражениям.

Главная цель — накопить достаточно усилений, чтобы последовательно разобраться с пятью лейтенантами Ментала. При этом разработчики подчёркивают, что смерть персонажа не означает окончательного завершения приключения, что вполне соответствует roguelite-структуре проекта.

По своему подходу Serious Sam: Shatterverse выглядит как попытка перенести знакомую формулу серии в более современный кооперативный формат. Безостановочная стрельба, огромные толпы противников, разнообразное оружие и несколько вариантов Сэма должны обеспечить игре тот самый аркадный темп, которым франшиза известна уже много лет.

Serious Sam: Shatterverse выйдет 31 августа на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в Steam.