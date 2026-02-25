Таинственная Serious Sam: Shatterverse получила рейтинг - новую часть могут анонсировать к 25-летию серии

В сети появились признаки существования неанонсированной игры во вселенной Serious Sam под названием Serious Sam: Shatterverse. Проект обнаружили после того, как он получил возрастной рейтинг на сайте южнокорейского агентства Game Rating and Administration Committee (GRAC). Подробности о сюжете и геймплее пока отсутствуют, однако сама процедура классификации часто предшествует официальному анонсу.

Последняя активность франшизы пришлась на 2022 год — тогда вышло самостоятельное дополнение Serious Sam: Siberian Mayhem для Serious Sam 4, а также состоялся релиз из раннего доступа скролл-шутера Serious Sam: Tormental.

Примечательно, что 21 марта 2026 года серии исполнится 25 лет. Оригинальная Serious Sam: The First Encounter вышла в 2001 году и быстро завоевала культовый статус благодаря безумному темпу, ордам монстров и фирменному юмору. Не исключено, что разработчики из Croteam или издатель Devolver Digital приурочат полноценный анонс Shatterverse к юбилейной дате.