Таинственная Serious Sam: Shatterverse получила рейтинг - новую часть могут анонсировать к 25-летию серии

В сети появились признаки существования неанонсированной игры во вселенной Serious Sam под названием Serious Sam: Shatterverse. Проект обнаружили после того, как он получил возрастной рейтинг на сайте южнокорейского агентства Game Rating and Administration Committee (GRAC). Подробности о сюжете и геймплее пока отсутствуют, однако сама процедура классификации часто предшествует официальному анонсу.
Последняя активность франшизы пришлась на 2022 год — тогда вышло самостоятельное дополнение Serious Sam: Siberian Mayhem для Serious Sam 4, а также состоялся релиз из раннего доступа скролл-шутера Serious Sam: Tormental.
Примечательно, что 21 марта 2026 года серии исполнится 25 лет. Оригинальная Serious Sam: The First Encounter вышла в 2001 году и быстро завоевала культовый статус благодаря безумному темпу, ордам монстров и фирменному юмору. Не исключено, что разработчики из Croteam или издатель Devolver Digital приурочат полноценный анонс Shatterverse к юбилейной дате.
Хотелось бы видеть полноценное развитие сюжета, а не просто случайных персов на пути.
Четвёрка с дополнением понравились, ждём и продолжение. )
Эта серия тоже должна как то в своих рамках выходить на новый уровень.
Если снова приквел не сделают.
Ну уж нет, пусть лучше продолжат Второе пришествие, а то финал мы никогда уже не увидим.
И 2 сэма так же, хотя есть теория что те чувачки из Сериуса 2 с игры второго присшествике перенесли сэма в 2 игру.
Слушай, ну круто, круто. Все самые мощные шутеры успеют возможно вспомнить, в том или ином виде, до 30 года.
чё тут мощного? буквально тир, хуже колды
Эй! Сэма не обижать он ещё и после тебя переживёт 😡
ооо надеюсь это будел логическое продолжение 4части на адекватном движке.
Логическое продолжение 4 части это 3-я
нет. между 4 и несколкько лет. в конце 4 части у него нехилая такая команда собралась. в 3 их уже нету да и опять же там было нехило сопротивление, которое Ментал вполне успешно разхерачил к началу 3 части. так что вполне логично 5 часть сделать как раз таки про эти 3 года
Ммм будем надеятся озу 8 на минималках будет.
какой-нибудь сборник очередной будет
События уйдут ещё дальше в начало войны с Менталом? Или уже будут как то конец второго пришествия продвигать? Сколько уже можно гнаара в глаз бить?