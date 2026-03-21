ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Serious Sam: The First Encounter 22.03.2001
Экшен, Шутер, От первого лица
8.8 662 оценки

Четверть века "серьезного" безумия: Serious Sam отмечает 25-летие

TheSkoofLord TheSkoofLord

Сегодня, 21 марта 2026 года, игровая индустрия отмечает знаковый юбилей. Ровно 25 лет назад хорватская студия Croteam выпустила шутер, который наперекор всем трендам того времени вернул игрокам первобытный драйв и гигантские толпы врагов.

Serious Sam: The First Encounter стала глотком свежего воздуха в 2001 году. Пока другие разработчики уходили в реализм и тактику, Крутой Сэм ворвался на экраны с ослепительным египетским солнцем, огромными открытыми пространствами и фирменным «мясным» геймплеем.

Спустя 25 лет серия живет и процветает: вышли полноценные сиквелы, приквелы, VR-версии и фанатские модификации. Сегодня фанаты по всему миру запускают классику, чтобы снова услышать звон пушек и свист ядер из той самой «Пушки».

Индустрия
25
5
Комментарии:  5
Ваш комментарий
J a r v i s

Пора бы уже и на покой этой серии игр. Такой геймплей сильно устарел и не кидает какого-то вызова игроку, банально сейчас не интересно. Тот же Дум отличная замена Сэму.

12
Пользователь ВКонтакте

Second encounter просто любовь // Benjamin Franklin

1
Agent Qracle

Ну хоть кто то вспомнил про сегодняшнее число)