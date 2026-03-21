Четверть века "серьезного" безумия: Serious Sam отмечает 25-летие

Сегодня, 21 марта 2026 года, игровая индустрия отмечает знаковый юбилей. Ровно 25 лет назад хорватская студия Croteam выпустила шутер, который наперекор всем трендам того времени вернул игрокам первобытный драйв и гигантские толпы врагов.



Serious Sam: The First Encounter стала глотком свежего воздуха в 2001 году. Пока другие разработчики уходили в реализм и тактику, Крутой Сэм ворвался на экраны с ослепительным египетским солнцем, огромными открытыми пространствами и фирменным «мясным» геймплеем.

Спустя 25 лет серия живет и процветает: вышли полноценные сиквелы, приквелы, VR-версии и фанатские модификации. Сегодня фанаты по всему миру запускают классику, чтобы снова услышать звон пушек и свист ядер из той самой «Пушки».