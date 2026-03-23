Croteam отметили 25-летие Serious Sam специальным видеороликом и приготовили подарки для сообщества

Разработчик Croteam выпустил видеоролик в честь 25-летия Serious Sam, которого можно назвать настоящим Duke Nukem.

Сегодня нашему любимому герою официально исполняется 25 лет!.Это было совершенно безумное путешествие для Сэма. От прокладывания себе пути сквозь пески древнего Египта в определяющем жанр шутере от первого лица до решения задач в инди-спин-оффах с видом сверху и погружения в виртуальную реальность, Serious Sam принимал множество форм за последние четверть века. Но независимо от контекста, он всегда оставался верен себе и сеял хаос, куда бы ни отправился. За 25 лет хаоса и множество новых приключений впереди.

Разработчики объявили о старте масштабного празднования 25-летия серии, которое растянется на весь год и будет сопровождаться обновлениями и сюрпризами для фанатов.

Уже сейчас игрокам доступен особый подарок — «Serious Sam Sketchbook». Это старый скетчбук из первой части, который можно найти прямо в папках установки Serious Sam: The First Encounter и Serious Sam: The Second Encounter. По сути, это уникальный архив с ранними концептами, позволяющий заглянуть в историю создания культового шутера.

И это только начало. На следующей неделе в обе игры добавят предметы сообщества. Игроков ждёт привычный, но приятный набор косметики: коллекционные карточки Steam, анимированные рамки для аватаров, фоны профиля и другие элементы для оформления аккаунта.