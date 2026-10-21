Devolver Digital и Croteam анонсировали Serious Sam: The Third Encounter

Издатель Devolver Digital и разработчик Croteam объявили о выходе Serious Sam: The Third Encounter - долгожданного продолжения культовой серии шутеров от первого лица, события которого разворачиваются непосредственно после Serious Sam: The Second Encounter. Игра находится на ранней стадии разработки и будет доступна для ПК в Steam.

Serious Sam: The Third Encounter - новое долгожданное продолжение культовой серии шутеров от первого лица, которое привносит чистый аркадный экшен в смелые новые миры, полные смертоносных врагов, подавляющего превосходства сил противника и серьёзной огневой мощи. Больше никаких сдержек - это чистая, нефильтрованная мясорубка! Хватайте миниган, заряжайте последний патрон и покажите Печально известному Менталу, насколько вы СЕРЬЁЗНЫ!

Ключевые особенности

Назад в прошлое - The Third Encounter продолжает историю ровно с того места, где она остановилась в Serious Sam: The Second Encounter. Это не приквел. Не побочная история. Это истинное продолжение. На этот раз Сэм собирается ударить в самое сердце Орды Ментала, и он настроен более чем серьёзно.

- The Third Encounter продолжает историю ровно с того места, где она остановилась в Serious Sam: The Second Encounter. Это не приквел. Не побочная история. Это истинное продолжение. На этот раз Сэм собирается ударить в самое сердце Орды Ментала, и он настроен более чем серьёзно. Вперёд к экшену - Примите чистый, хаотичный классический экшен с горящим фитилём свежих идей, где единственное, что стоит между вами и тысячами врагов, - это ваше оружие, и единственное, что имеет значение, - кто нажмёт на курок первым. От отчаянных последних рубежей до полномасштабных штурмов сил Ментала - каждое столкновение повышает ставки, пока Сэм мчится к финальной схватке.

- Примите чистый, хаотичный классический экшен с горящим фитилём свежих идей, где единственное, что стоит между вами и тысячами врагов, - это ваше оружие, и единственное, что имеет значение, - кто нажмёт на курок первым. От отчаянных последних рубежей до полномасштабных штурмов сил Ментала - каждое столкновение повышает ставки, пока Сэм мчится к финальной схватке. Смелые новые миры - Исследуйте захватывающие инопланетные миры, сияющие, как старый безумный бриллиант в новом ярком свете. Окружение The Third Encounter плотное и яркое, пульсирующее новой жизнью, приключениями, художественным стилем… и кровью ваших врагов. Странные планеты, извращённые крепости и враждебные ландшафты становятся полями сражений, где легендарная война Сэма в одиночку достигает своего взрывного апогея.

- Исследуйте захватывающие инопланетные миры, сияющие, как старый безумный бриллиант в новом ярком свете. Окружение The Third Encounter плотное и яркое, пульсирующее новой жизнью, приключениями, художественным стилем… и кровью ваших врагов. Странные планеты, извращённые крепости и враждебные ландшафты становятся полями сражений, где легендарная война Сэма в одиночку достигает своего взрывного апогея. Серьёзная огневая мощь - Знаковый арсенал Сэма возвращается с добрыми старыми классическими пушками и злобными новыми игрушками, каждая из которых жаждет плоти вторгающихся инопланетян, угрожающих Вселенной. Держите палец на курке и готовьтесь к грохоту, когда оружие начнёт говорить громко и разрушительно.

- Знаковый арсенал Сэма возвращается с добрыми старыми классическими пушками и злобными новыми игрушками, каждая из которых жаждет плоти вторгающихся инопланетян, угрожающих Вселенной. Держите палец на курке и готовьтесь к грохоту, когда оружие начнёт говорить громко и разрушительно. Чем больше, тем лучше - Бросайтесь в серьёзный хаос в одиночку или с друзьями в режиме полного кооперативного безумия и покажите Менталу настоящий космический ужас вашей объединённой мощи в шторме пуль и взрывов.

- Бросайтесь в серьёзный хаос в одиночку или с друзьями в режиме полного кооперативного безумия и покажите Менталу настоящий космический ужас вашей объединённой мощи в шторме пуль и взрывов. Осторожно - Сделано с любовью и страстью теми же сумасшедшими ребятами, которые создали оригинальные классические хиты Serious Sam: The First Encounter и Serious Sam: Siberian Mayhem. Издано теми же необузданными маньяками, которые посмотрели на этот хаос и сказали: «Да, ещё, пожалуйста».

Serious Sam: The Third Encounter в настоящее время находится на ранней стадии разработки.