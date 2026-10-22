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Serious Sam: The Third Encounter TBA
Адвенчура, Аркада, Шутер, От первого лица, Научная фантастика , Кооператив
7.6 22 оценки

Представлены скриншоты и минимальные требования Serious Sam: The Third Encounter - заявлена полная русская локализация

monk70 monk70

Компания Devolver Digital и студия-разработчик Croteam анонсировали Serious Sam: The Third Encounter — долгожданную новую часть культовой серии шутеров от первого лица, которая выйдет на ПК в Steam. В настоящее время игра находится на ранней стадии разработки, точная дата выхода пока не определена.

Согласно официальной странице в Steam, в Serious Sam: The Third Encounter предусмотрены интерфейс, озвучка и субтитры на русском языке. Кроме того, заявлена ​​поддержка одиночного режима, онлайн-кооператива, игры на разделённом экране и облачных сохранений Steam Cloud.

Разработчики опубликовали первые скриншоты игры, а также представили минимальные системные требования. Они подчёркивают, что создают проект с любовью и энтузиазмом — над ним трудятся авторы таких классических игр, как Serious Sam: The First Encounter и Serious Sam: Siberian Mayhem, при поддержке издателя, который всегда поддерживал фирменный хаос этой серии.

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Системные требования

Минимальные:

  • ОС: Windows 10 (64-разрядная)
  • Процессор: 4-ядерный процессор с частотой 2,5 ГГц
  • Оперативная память: 8 GB ОЗУ
  • Видеокарта: nVidia GeForce 780/970/1050 или AMD Radeon 7950/280/470 (3 ГБ видеопамяти)
  • DirectX: версии 11
Скриншоты 1
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20
Комментарии:  20
Ваш комментарий
AudioslaveOo

ахренеть... это чё за гоовно на картинках?? не ожидал😲😲

19
Jarvis666

Стилистика игры несерьёзная, опять мультяшная какая-то