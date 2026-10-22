Представлены скриншоты и минимальные требования Serious Sam: The Third Encounter - заявлена полная русская локализация

Компания Devolver Digital и студия-разработчик Croteam анонсировали Serious Sam: The Third Encounter — долгожданную новую часть культовой серии шутеров от первого лица, которая выйдет на ПК в Steam. В настоящее время игра находится на ранней стадии разработки, точная дата выхода пока не определена.

Согласно официальной странице в Steam, в Serious Sam: The Third Encounter предусмотрены интерфейс, озвучка и субтитры на русском языке. Кроме того, заявлена ​​поддержка одиночного режима, онлайн-кооператива, игры на разделённом экране и облачных сохранений Steam Cloud.

Разработчики опубликовали первые скриншоты игры, а также представили минимальные системные требования. Они подчёркивают, что создают проект с любовью и энтузиазмом — над ним трудятся авторы таких классических игр, как Serious Sam: The First Encounter и Serious Sam: Siberian Mayhem, при поддержке издателя, который всегда поддерживал фирменный хаос этой серии.

Системные требования

Минимальные: