Представлены скриншоты и минимальные требования Serious Sam: The Third Encounter - заявлена полная русская локализация

Компания Devolver Digital и студия-разработчик Croteam анонсировали Serious Sam: The Third Encounter — долгожданную новую часть культовой серии шутеров от первого лица, которая выйдет на ПК в Steam. В настоящее время игра находится на ранней стадии разработки, точная дата выхода пока не определена.
Согласно официальной странице в Steam, в Serious Sam: The Third Encounter предусмотрены интерфейс, озвучка и субтитры на русском языке. Кроме того, заявлена поддержка одиночного режима, онлайн-кооператива, игры на разделённом экране и облачных сохранений Steam Cloud.
Разработчики опубликовали первые скриншоты игры, а также представили минимальные системные требования. Они подчёркивают, что создают проект с любовью и энтузиазмом — над ним трудятся авторы таких классических игр, как Serious Sam: The First Encounter и Serious Sam: Siberian Mayhem, при поддержке издателя, который всегда поддерживал фирменный хаос этой серии.
Системные требования
Минимальные:
- ОС: Windows 10 (64-разрядная)
- Процессор: 4-ядерный процессор с частотой 2,5 ГГц
- Оперативная память: 8 GB ОЗУ
- Видеокарта: nVidia GeForce 780/970/1050 или AMD Radeon 7950/280/470 (3 ГБ видеопамяти)
- DirectX: версии 11
ахренеть... это чё за гоовно на картинках?? не ожидал😲😲
Стилистика игры несерьёзная, опять мультяшная какая-то