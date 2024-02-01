Демо-версия выживача Serum появится на следующем фестивале Steam

Разработчик Game Island и издатель Toplitz Productions сообщили, что их приключенческая игра на выживание от первого лица Serum получит игровую демо-версию на фестивале Steam Next Fest, начиная с 5 февраля.

В основе Serum лежит уникальная игровая механика: таинственный эликсир (сыворотка) необходим для вашего выживания, это спасательный круг, который оказывает исцеляющее действие от Мора, рукотворного катастрофического события, которое оставило мир в руинах. Узнайте, как эта жизненно важная жидкость может продлить ваше существование, усилить способности и улучшить арсенал оружия, созданного вручную. Но будьте осторожны: время имеет существенное значение, и часы тикают. Вам нужно создавать различные виды сыворотки, чтобы выжить, сражаться с опасными мутировавшими существами, решать интригующие головоломки и, в конечном итоге, избегать опасностей, в которые вы погружены.

Демо-версия Next Fest подарит игрокам первый настоящий практический опыт игры, когда они отправятся в волнующее путешествие в самое сердце тьмы. Serum бросит вызов игрокам в их стремлении к выживанию; их навыки рукопашного боя и боевые навыки подвергнутся окончательному испытанию, когда они отправятся в навсегда изменившийся мир, где устойчивость становится первостепенной.

Благодаря множеству безбожных мутировавших существ, которым предстоит пережить, а также миру разрушений и заброшенностей, который нужно исследовать в поисках ответов, Serum будет побуждать игрока выживать и адаптироваться во враждебной среде под давлением времени.