Для Serum в конце апреля пройдёт недельный плейтест

Разработчик Game Island и издатель Toplitz Productions объявили о предстоящем игровом тесте своей захватывающей приключенческой игры на выживание от первого лица SERUM.

Игровой тест будет доступен через Steam с 24 апреля, начиная с 14:00 по московскому летнему времени и продлится 7 дней, что даст игрокам еще одну прекрасную возможность поиграть в игру и оставить свои отзывы, поскольку она готовится к запуску в раннем доступе Steam для ПК.

После успеха Steam Next Fest в качестве одной из 50 лучших игровых демо-версий, новый игровой тест дает игрокам больше опыта в плане способностей, оружия и крафта, а также дает игрокам возможность исследовать как лесной биом, так и болотный биом без ограничений по времени игры.

Игроки могут зарегистрироваться для получения доступа к игровому тесту на официальной странице игры в Steam. Игровой тест позволит геймерам исследовать темный и опасный мир SERUM и разгадать тайны Скверны, глобальной пандемии, поразившей современный мир. В условиях постоянно надвигающегося нехватки времени искателям приключений придется работать быстро, чтобы выжить. В этой среде на счету каждая секунда, и важнейшая доза сыворотки — это разница между жизнью и преждевременной смертью.

Зараженные обитатели разрушенного мира SERUM, несомненно, окажутся серьезными противниками. Эти мутировавшие мерзости — измененные хищники природы, в том числе волки, крысы, членистоногие и кабаны, радикально изменившиеся и ставшие чрезмерно агрессивными в результате неудачных экспериментов с Сывороткой.