Новый ролик выживача Serum демонстрирует крафт, мутировавших зверей и стратегии выживания ©

Независимый польский разработчик Game Island в партнерстве с издателем Toplitz Productions представил свою последнюю видеопрезентацию Serum. Видео демонстрирует сочетание исследования, крафта и захватывающего выживания против мутировавших зверей, бродящих по игровому миру.

Также сообщается более подробная информация о способности игрока создавать мощные сыворотки, которые могут повысить выносливость, здоровье и предоставить игроку другие способности, такие как ночное видение.

Выживание — это не просто цель, это форма искусства. Каждое столкновение с врагом требует продуманного выбора оружия, чтобы преодолеть трудности, которые предлагают свирепые существа, населяющие суровые условия. Когда выйдет в следующем году, в Serum будут представлены как одиночный, так и кооперативный геймплей.

Serum — это приключенческая игра на выживание, в которой таинственная жидкость определяет вашу жизнь. Смелость, нехватка времени и ваша воля к выживанию определят ваше будущее. Сумеете ли вы выиграть гонку со временем, найти сыворотку и разгадать тайны и тайны этого жуткого мира? Ваша жизнь в ваших руках!