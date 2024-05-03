Приключенческая игра на выживание от первого лица Serum выйдет в раннем доступе в конце мая

Приключенческая игра от первого лица Serum выйдет в раннем доступе для ПК через Steam 23 мая, объявили издатель TopLitz Productions и разработчик Game Island.
Период раннего доступа продлится "примерно 12 месяцев" до полного релиза, и в нем будут "часы исследования, крафтинга и сбора ресурсов", включая возможность ковать оружие, использовать формулы для создания сывороток, строить элементы домашней базы и охотиться - все это является основными особенностями одиночного и кооперативного режимов игры.
В полной версии будут улучшены ремесла, инструменты, оружие и исследования, а также внесены другие улучшения, основанные на отзывах пользователей.
Представьте, что вы очнулись в мире, захваченном таинственным токсичным веществом, а к вашей руке прикреплено странное устройство. Наберетесь ли вы мужества, чтобы исследовать и выжить, или просто будете ждать своей гибели? Ясно одно: чтобы продлить свою жизнь, вам нужна сыворотка. Как вы ее найдете, зависит только от вас. Найдите убежище, ищите новые технологии, создавайте снаряжение и модифицируйте оружие, чтобы защитить себя, и попытайтесь добраться до мест, где это драгоценное вещество ждет, чтобы его собрали. Но будьте внимательны: Сыворотка может изменить ваше тело самым неожиданным образом.
обSerum какой то
Вдохновлялись явно Туроком
хз, тарков не играл. мне больше мотивы метро напомнило с таймером при исп. противогазе. Ещё Dying light 2 тоже таймеры были (другое).
Доступа не дали на playtest. Кооп вряд ли сразу будет, ещё и ранний доступ, языка нету... а там в принципе надо разбираться чё делать..
Демо уже нету.. чем больше напрягов тем только хуже..
Кастэланос так и не выбрался с мёбиуса?))
С индюшатиной и в самый попсовый жанр, всё равно что на амбразуру с голой попой.