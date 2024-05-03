Приключенческая игра на выживание от первого лица Serum выйдет в раннем доступе в конце мая

Главный герой игры оказывается в таинственной локации, больше похожей на лабиринт без выхода. Здесь он узнаёт о том, что заражён неким смертоносным вирусом, и спасти от него может некая странная сыворотка, которая может продлить жизнь, но всего на несколько часов.

Игрокам придётся попытаться выбраться из лабиринта и раскрыть все секреты вируса и вакцины. Для этого необходимо исследовать различные биомы, а также собирать неведомые технологии, которые позволят вам улучшать способности и модернизировать экипировку героя. И самое главное — не забывайте о лечении.