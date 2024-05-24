Немецко-австрийский издатель инди-игр Toplitz Productions и разработчик инди-игр Game Island сообщили, что их однопользовательская приключенческая игра на выживание от первого лица Serum вышла для ПК в раннем доступе Steam.

Serum бросает игрока с головой в мрачное и интригующее повествование, основанное на уникальной игровой механике: таинственный эликсир (сыворотка) необходим для выживания, это спасательный круг, который нужно регулярно вводить в качестве кратковременной передышки от зараженного мира. Игроки быстро узнают, как эта жизненно важная жидкость может продлить их существование, усилить их способности и расширить созданный вручную арсенал смертоносного оружия, раскрывая правительственный заговор. Это наполненное адреналином путешествие, наполненное интригами, опасностями и неустанным стремлением к выживанию под давлением времени в загрязненной дикой местности.

Во время раннего доступа разработчик Game Island постарается расширить возможности и ресурсы, доступные игрокам, а также раскрыл дорожную карту раннего доступа Serum, которая включает в себя планы по внедрению кооперативного режима для 4 игроков позднее в этом году. .

Первоначально будут продолжаться улучшения качества жизни, исправление ошибок и обратная связь с сообществом, после чего будут введены дополнительные переводы и достижения. Дорожная карта также раскрывает новые варианты боя со смертельными ловушками и запланированное обновление пользовательского интерфейса, которые еще больше улучшат впечатления игроков в предстоящие месяцы.

Дорожная карта также описывает новый сложный уровень в виде биома каньона с новыми мутировавшими противниками и новыми открытиями о мутагене, которые составляют основу основного сюжета и квестовой линии игры.

В основе мрачного повествования Serum лежит уникальная система крафта игры. Игрокам придется исследовать разрушенный мир, охотиться и расставлять ловушки для мутировавших существ, чтобы добывать источники сыворотки для создания необходимых рецептов, каждый из которых дает различные навыки и способности, необходимые для преодоления разнообразного множества мутировавших врагов и опасностей, скрывающихся в смертельном мире. среда. В условиях тикающего времени им придется добыть живительную дозу сыворотки и искать различные подсказки к разгадке человеческой катастрофы, а также информацию об инфекции, известной как Мор. Управление ресурсами, хитрая тактика и умелое управление временем — все это играет важную роль в борьбе за выживание.