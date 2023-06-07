Serum TBA
6.4 9 оценок

Во время Guerrilla Collective 2023 показали новый геймплейный трейлер выживача Serum

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monk70
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Serum, новая игра от Game Island и Toplitz Productions, была представлена геймплейным трейлером на Guerrilla Collective 2023: это игра на выживание от первого лица, которая выходит на ПК в раннем доступе Steam.

Главный герой, оказавшись в загадочном месте, обнаруживает, что в его жилах течет зеленая жидкость и что ему её нужно больше, чтобы выжить. В противном случае, когда таймер истечёт, все будет кончено.

Начинается вечная гонка со временем. Найдите убежище, исследуйте новые технологии, производите оборудование и попытайтесь добраться до мест, где это драгоценное вещество только и ждет, чтобы его собрали», — говорится в официальном синопсисе. «Но будьте осторожны: Сыворотка может изменить ваше тело самым неожиданным образом. И никогда не забывайте: ваша жизнь только в ваших руках.

В Serum мы исследуем местность в поисках подсказок о том, что с нами происходит, в то время как мы сталкиваемся с различными существами, использующими самое разнообразное оружие, будь то ножи, дубинки или луки, все из которых можно улучшить с помощью сыворотки, которую мы будем найти вокруг.

Нам предстоит построить убежище, улучшить его защиту, разблокировать дополнительные навыки и, в общем, выжить в решительно враждебной среде.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Озверин

неужели кто-то любит игры с таймером?

-1