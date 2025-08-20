Погружение в мрачные тайны дома Вандербумов в дебютном трейлере Servant of the Lake

Культовая серия квестов Rusty Lake возвращается с новой игрой Servant of the Lake, которая перенесет вас в прошлое, в зловещий дом Олдоса и Уильяма Вандербумов. Как было объявлено на Future Games Show, релиз игры запланирован на весну 2026 года для ПК и мобильных устройств.

В Servant of the Lake вы примерите на себя роль домработника, которому предстоит не только выполнять повседневные обязанности, но и раскрывать мрачные секреты. Сначала вам предстоит решать вполне обыденные задачи: стирать белье, развешивать картины и подготавливать дом к прибытию таинственного гостя. Однако, как это часто бывает в играх Rusty Lake, обычные дела быстро превращаются в сюрреалистические головоломки.

Вы сможете свободно перемещаться по всем комнатам поместья, выполняя свои обязанности и одновременно погружаясь в тайны семьи Вандербумов. Исследуя дом, вы будете находить подсказки и постепенно собирать воедино картину происходящего. Вам предстоит помогать братьям Олдосу и Уильяму, которые увлечены алхимией и проводят странные эксперименты. Ваша задача — не только помогать им, но и устранять последствия их ритуалов.

Атмосферу игры подчеркивает оригинальный саундтрек, написанный и исполненный Виктором Бутзелааром. Его запоминающиеся мелодии станут идеальным сопровождением для мрачных головоломок и жутких открытий, которые ждут вас в этом сюрреалистическом приключении.

Servant of the Lake обещает стать новым захватывающим эпизодом в истории Rusty Lake, полным загадок и неожиданных поворотов. Игра выйдет на ПК, iOS и Android весной 2026 года, но уже сейчас вы можете добавить её в список желаний Steam, чтобы не пропустить последние новости. Готовы ли вы стать частью этой жуткой истории?