Rusty Lake возвращается к истокам: Servant of the Lake выйдет 13 августа

Студия Rusty Lake объявила дату выхода своей новой приключенческой игры в жанре point-and-click — Servant of the Lake. Релиз состоится 13 августа на PC (Steam, itch.io), а также на iOS и Android. Новый проект вновь погружает игроков в фирменную атмосферу серии — тревожную, сюрреалистичную и наполненную головоломками, где за бытовыми действиями всегда скрывается нечто большее.

Действие Servant of the Lake разворачивается в доме семьи Вандербумов, хорошо знакомой поклонникам Rusty Lake. Игрокам предстоит взять на себя роль слуги, который выполняет повседневные обязанности: ухаживает за домом, встречает гостей и решает странные задачи, связанные с алхимическими экспериментами хозяев. Постепенно рутинные поручения перерастают в цепочку загадок, раскрывающих мрачные события, происходящие задолго до Rusty Lake: Roots.

Разработчики обещают возвращение к классической формуле серии с упором на атмосферные головоломки — от простых бытовых действий до более сложных и сюрреалистичных испытаний. В сопровождении саундтрека Виктора Бутцелаара игрокам предстоит провести «обычный» уик-энд в доме, где даже стирка белья может оказаться частью жуткого эксперимента.