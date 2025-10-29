Session: Skate Sim получила масштабное обновление FLOW и новое DLC с парком в Лос-Анджелесе

Студия Crea-ture выпустила крупное обновление FLOW и платное дополнение El Lay для скейт-симулятора Session: Skate Sim на PlayStation 5 и PlayStation 4. Обновление направлено на улучшение физики, анимаций и общего «флоу» катания — того самого ощущения плавности, ради которого фанаты любят серию.

Главное нововведение — полная интеграция стойки «гуфи», теперь все трюки и анимации зеркально адаптируются для игроков, предпочитающих кататься с другой стойкой. Разработчики также переработали систему пауэрслайдов, добавив возможность плавного перехода между фронтсайдом и бэксайдом, и обновили механику ревертов, чтобы предотвратить излишнее вращение. Теперь можно переходить в мэнюал или ноуз-мэнюал без прыжка, что делает катание естественнее.

Среди других улучшений — новая система замены доски через инвентарь, добавление мэнюалов в подсчёт трюков, всплывающие игровые новости при запуске и даже возможность кастомизировать носки — с выбором длины и цвета.

Одновременно с обновлением вышло DLC El Lay, которое добавляет новый скейт-парк в Лос-Анджелесе, шесть DIY-объектов для редактора и одежду: баскетбольные и футбольные джерси, шорты и карго разных стилей. Патч также устраняет десятки ошибок, включая зависания и лаги при джемах и гриндах.