Session: Skate Sim стала еще ближе к настоящему скейтбордингу благодаря обновлению Throwdowns

Для Session: Skate Sim вышло обновление Throwdowns, которое добавило в игру новые анимации взаимодействия со скейтбордом. Патч уже доступен на ПК и консолях, а его главное нововведение — система «броска» доски, делающая катание заметно естественнее.

Теперь скейтер может плавно опускать доску на землю, поднимать её и без резких переходов начинать выполнение трюков. На бумаге это кажется мелочью, но именно из таких деталей и складывается ощущение настоящего скейтбординга. Session давно пытается быть не аркадой в духе Tony Hawk, а именно симулятором — местами даже чересчур требовательным. И Throwdowns отлично вписывается в эту философию.

Игра уже давно ценится поклонниками жанра за систему dual stick controls, где каждый стик отвечает за движения ног. Осваивать управление поначалу непросто, зато удачно выполненный кикфлип здесь действительно ощущается как маленькая победа. Новые анимации только усиливают эффект погружения и делают катание визуально более живым.

Для нишевого симулятора подобные обновления особенно важны: они показывают, что разработчики продолжают шлифовать проект не ради громких фич, а ради атмосферы и реализма, за которые Session: Skate Sim и полюбили фанаты.