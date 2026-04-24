В The Settlers: New Allies удалось обойти защиту Denuvo при помощи гипервизора

Для The Settlers: New Allies вышли способы обхода защиты Denuvo на основе гипервизора. Обход защиты уже позволяет запустить любую игру из списка на процессорах AMD и Intel.

Перезагрузка серии The Settlers. В New Allies вам необходимо заниматься строительством поселений и принимать участие в сражениях в реальном времени. На выбор вам предлагаются три фракции: элари, мару и йорны. У каждой фракции свой внешний вид, стиль игры и предыстория. Вы можете пройти сюжетную кампанию или попробовать свои силы в специальном режиме «Экстрим», где вам предстоит преодолеть самые сложные испытания.

Остаётся дождаться релиза репака от FitGirl или от другого репакера, либо самостоятельно воспользоваться доступными файлами, выполнив необходимые настройки для корректной работы обновлённого гипервизора.