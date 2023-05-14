Для очаровательной инди-игры, вдохновленной любимой классикой, The Settlings стала доступна демоверсия

Разработчик Ariano объявил о выпуске долгожданной демоверсии The Settlings, увлекательной игры о строительстве поселений и управлении ресурсами. Эта демонстрация предлагает игрокам завораживающий предварительный просмотр очаровательного мира игры с ностальгической эстетикой пиксельной графики и несколькими привлекательными новыми функциями.
Особенности демо-версии The Settlements:
- Усовершенствованная игровая механика: испытайте улучшения основной механики, чтобы ускорить прогресс в середине игры, включая воскрешение поселений и мощные заклинания. Эти изменения обеспечивают более плавный и приятный игровой процесс.
- Новые постройки, ресурсы и механика. Откройте для себя захватывающие новые дополнения, такие как сельское хозяйство, позволяющее игрокам выращивать пшеницу, и кухонные постройки, из которых готовят вкусный суп. Исследуйте механику, такую как скелеты смерти, оставляющие груды костей, добавляя глубины управлению ресурсами.
- Переработанный пользовательский интерфейс и улучшенные визуальные эффекты: погрузитесь в визуально ошеломляющий мир с переработанными элементами пользовательского интерфейса (UI). Наслаждайтесь строительной анимацией, визуальными эффектами и подвесными деревянными мостами.
«Я невероятно рад выпустить демо-версию The Settlings, предлагающую игрокам заглянуть в волшебный мир, который мы создали», — сказал Ариано, создатель и ведущий разработчик игры. «Благодаря новой механике, улучшенным визуальным эффектам и множеству свежего контента мы верим, что игроки будут очарованы очаровательной ностальгической эстетикой пиксельной графики и захватывающим игровым процессом».