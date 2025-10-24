В The Seven Deadly Sins: Grand Cross пройдет коллаборация с KonoSuba

Компания Netmarble анонсировала новое событие-кроссовер для своей мобильной игры The Seven Deadly Sins: Grand Cross. В этот раз в мир игры заглянут персонажи из популярной фэнтезийной вселенной KonoSuba: God's Blessing on This Wonderful World!.

С обновлением в игре появятся три новых SSR-героя. Игроки смогут пополнить свою коллекцию Богиней воды Аквой в классе Архиерей, которая станет первым героем коллаборации со световым атрибутом. Компанию ей составят Девушка из багровых демонов Мэгумин класса Архимаг и Рыцарь Даркнесс в классе Крестоносец. Получить новых персонажей можно будет в рамках специального призыва.

Помимо героев, событие добавит в игру тематический контент. Игроков ждет мировое событие под названием Божье благословение на этот чудесный союз!, битва с боссом Гигантской капустой, а также мини-игра Слинг-слинг с Чомусукэ. За участие в активностях и ежедневный вход предусмотрены различные награды, включая до 55 бесплатных призывов и уникальный костюм для Мэгумин. Также в игре появится новая эксклюзивная сюжетная линия коллаборации.