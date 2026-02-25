Авторы The Seven Deadly Sins: Origin объединяют героев из разных вселенных в новом трейлере

Компания Netmarble опубликовала финальный релизный трейлер своего нового ролевого экшена с открытым миром The Seven Deadly Sins: Origin. Видео демонстрирует сюжет, построенный вокруг концепции мультивселенной: на континенте Британия возникает угроза колоссального масштаба, и герои из разных миров и временных линий встречаются в одной точке. Знакомые персонажи аниме и манги «Семь смертных грехов» получают помощь от своих альтернативных версий, что обещает уникальные комбинации способностей и неожиданные взаимодействия.

График запуска игры разделён на два этапа. Предварительный релиз состоится 17 марта 2026 года для пользователей PC в Steam и владельцев PlayStation 5. Глобальный запуск на всех платформах, включая мобильные устройства, намечен на 24 марта.

Сейчас открыта предварительная регистрация на официальном сайте и в магазинах приложений. Игроки, зарегистрировавшиеся заранее, смогут получить стартовые наборы ресурсов для ускоренного развития персонажей на первых этапах игры.

The Seven Deadly Sins: Origin обещает соединить динамичный боевой экшен, богатую историю и исследование открытого мира, предоставляя фанатам возможность увидеть своих любимых героев в совершенно новом мультивселенском контексте.