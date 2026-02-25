Авторы The Seven Deadly Sins: Origin объединяют героев из разных вселенных в новом трейлере

Компания Netmarble опубликовала финальный релизный трейлер своего нового ролевого экшена с открытым миром The Seven Deadly Sins: Origin. Видео демонстрирует сюжет, построенный вокруг концепции мультивселенной: на континенте Британия возникает угроза колоссального масштаба, и герои из разных миров и временных линий встречаются в одной точке. Знакомые персонажи аниме и манги «Семь смертных грехов» получают помощь от своих альтернативных версий, что обещает уникальные комбинации способностей и неожиданные взаимодействия.
График запуска игры разделён на два этапа. Предварительный релиз состоится 17 марта 2026 года для пользователей PC в Steam и владельцев PlayStation 5. Глобальный запуск на всех платформах, включая мобильные устройства, намечен на 24 марта.
Сейчас открыта предварительная регистрация на официальном сайте и в магазинах приложений. Игроки, зарегистрировавшиеся заранее, смогут получить стартовые наборы ресурсов для ускоренного развития персонажей на первых этапах игры.
The Seven Deadly Sins: Origin обещает соединить динамичный боевой экшен, богатую историю и исследование открытого мира, предоставляя фанатам возможность увидеть своих любимых героев в совершенно новом мультивселенском контексте.
Сколько этот труп будут еще доить?
всмысле игра вот только выходит 23 марта вроде бы. но да сомнения насчет того сколько это привлечет игроков есть
Это новая игра с открытым миром тип как геншин, ты видимо путаешь с другой игрой, возможно там где бои проходят в пошаговом режиме
Вместо того чтобы просто сделать сюжетную игру с персонажами из своей вселенной, они бедные не знают от куда персонажей брать и делают венегред, сколько можно эти гачи делать