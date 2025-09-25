Бесплатная RPG с открытым миром The Seven Deadly Sins: Origin выйдет 28 января 2026 года

Netmarble и Netmarble F&C объявили, что The Seven Deadly Sins: Origin, ролевая игра с открытым миром по мотивам культовой манги и аниме, выйдет 28 января 2026 года. Проект станет доступен бесплатно на PlayStation 5, PC (Steam), iOS и Android.

Игра предложит поклонникам новое прочтение вселенной «Семь смертных грехов», разошедшейся тиражом более 55 миллионов копий по всему миру. Сюжет развернется вокруг принца Тристана из Королевства Лионес, которому предстоит вернуть порядок в Британии, охваченной хаосом из-за загадочного столкновения времени и пространства.

Игроков ждет огромный открытый мир, вдохновленный оригинальным аниме, наполненный секретами, опасными монстрами и живописными ландшафтами. Можно будет собирать команду из разнообразных героев с уникальными навыками, сражаться вместе с персонажами из серии и знакомиться с новыми союзниками, созданными специально для Origin.

Помимо боев, разработчики сделали акцент на исследовании и мирных занятиях: ловле рыбы, готовке и поиске сокровищ в скрытых подземельях. Все это создаст ощущение живой мультивселенной, где каждый шаг открывает новые возможности.

The Seven Deadly Sins: Origin обещает подарить игрокам масштабное приключение, сохранив дух оригинала и добавив свежие идеи.