The Seven Deadly Sins: Origin 16.03.2026
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, Условно-бесплатная, От третьего лица, Открытый мир, Аниме
6.5 44 оценки

Бесплатная The Seven Deadly Sins: Origin стартует в марте - сначала на PS5 и PC

butcher69

После небольшой задержки бесплатная open-world action RPG The Seven Deadly Sins: Origin получила новые даты выхода. Игра появится 16 марта на PlayStation 5 и PC (Steam), а 23 марта доберётся до iOS и Android. Об этом сообщили Netmarble и Netmarble F&C.

Разработчики подчеркнули, что дополнительное время было направлено на полировку и общее повышение качества проекта. По их словам, релизная версия станет более отточенной, а консольная и PC-аудитория получит доступ к игре раньше мобильных пользователей.

Origin основана на популярной франшизе «Семь смертных грехов», чья манга разошлась тиражом свыше 55 миллионов экземпляров. Сюжет расскажет новую историю во вселенной серии: игроки возьмут на себя роль принца Тристана и отправятся восстанавливать порядок в Британии, охваченной хаосом из-за искажения времени и пространства.

Проект предложит обширный открытый мир, сражения с монстрами, формирование собственной команды героев и разнообразные активности вне боя — от исследования подземелий до рыбалки и кулинарии.

Комментарии:
Ваш комментарий
jax baron

она же платная - там же доната до усрачки будет

Raphtallia

Естественно, этож нетмарбл =)