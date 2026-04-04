Разработчики The Seven Deadly Sins: Origin поправят баланс, снизят гринд и бесплатно раздадут по персонажу SSR-класса

Компания Netmarble опубликовала "Заметки разработчиков" № 8, в которых подвела итоги первых недель работы The Seven Deadly Sins: Origin. Разработчики признали проблемы с оптимизацией и балансом, и анонсировали крупное обновление на 8 апреля.
The Seven Deadly Sins: Origin - масштабная RPG по мотивам легендарной манги и аниме Судзуки Накабы "Семь смертных грехов". Старт игры оказался впечатляющим: по данным SteamDB, пиковый онлайн в Steam достиг 65 тысяч одновременных игроков. Даже спустя несколько недель аудитория держится на уровне 30 тысяч человек в сутки.
Несмотря на высокий стартовый интерес и аниме-графику, точно передающую дух оригинала, рейтинг игры в Steam на текущий момент составляет лишь 57% положительных отзывов. Игроки хвалят визуальный стиль, но критикуют три вещи: плохую оптимизацию, спорный гейм-дизайн (особенно баланс классов и сложность) и неинтуитивный UI с неудобным управлением.
В ответ на это в Netmarble опубликовали развернутое обращение, в котором пообещали последовательно исправлять все недостатки на основе полученных через анкеты данных. Уже в следующую среду разработчики внедрят серию важных изменений, среди которых:
- Компенсация и билет: Всем игрокам после технического обслуживания 8 апреля в почту придет "Билет выбора постоянного SSR-персонажа". Из списка можно будет забрать одну из следующих героинь или героев: Элейн, Кинг, Гилла, Джерико, Мани, Дрейк или Диана.
- Снижение гринда: В режиме "Путь исследования" значительно сократят количество повторяющихся успешных действий (например, рыбалки или поимки существ), которые требовались для прохождения некоторых миссий.
- Новый уровень сложности "Бездна": Для испытаний боссов и подземелий добавится свежая сложность. Кроме того, для существующей сложности "Ад" скорректируют тайминги атак противников.
- Качество жизни: При входе в подземелье здоровье персонажа теперь будет восстанавливаться до 100%. Также разработчики анонсировали повышение дропа финальных и ростовых материалов, а также пересмотр системы наград.
Мы искренне благодарны за ваше терпение и приносим извинения за то, что не смогли обеспечить стабильный сервис и комфортную игровую среду с момента релиза, - говорится в заявлении студии.
Игра — полнейшая хрень. Это буквально ванильный Genshin на минималках, вот просто клон, и выпускать такое в 2026... Это, я не знаю, разрабы после щелчка Таноса вернулись, потеряв 5 лет и связь с реальностью?
А че это за героиня на фото ? Там в игре разве есть такие? Я когда ролики по игре смотрел, то там какой-то убогий клон Геншина, причем который еще и хуже в разы и персонажи выглядят как убогие мультяшки.
Игру анонсировали и релизнули на мобилы но кинули ру регион, игра не работает
Компания Netmarble мусорка у них была другая нормальная мобильная игра по грехам но они ввели адский гринд и каждый новый персонаж сильнее прошлого а дальше вовсе новый контент можно пройти только опредленными персами которых если пропустил больше не будет этот оригин только детей завлечет которым в начале дали ресурсов в подарок а через время они ничего не смогут там делать если не будут донатить зато с пеной у рта будут доказывать какая игра крутая