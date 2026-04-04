Разработчики The Seven Deadly Sins: Origin поправят баланс, снизят гринд и бесплатно раздадут по персонажу SSR-класса

Компания Netmarble опубликовала "Заметки разработчиков" № 8, в которых подвела итоги первых недель работы The Seven Deadly Sins: Origin. Разработчики признали проблемы с оптимизацией и балансом, и анонсировали крупное обновление на 8 апреля.

The Seven Deadly Sins: Origin - масштабная RPG по мотивам легендарной манги и аниме Судзуки Накабы "Семь смертных грехов". Старт игры оказался впечатляющим: по данным SteamDB, пиковый онлайн в Steam достиг 65 тысяч одновременных игроков. Даже спустя несколько недель аудитория держится на уровне 30 тысяч человек в сутки.

Несмотря на высокий стартовый интерес и аниме-графику, точно передающую дух оригинала, рейтинг игры в Steam на текущий момент составляет лишь 57% положительных отзывов. Игроки хвалят визуальный стиль, но критикуют три вещи: плохую оптимизацию, спорный гейм-дизайн (особенно баланс классов и сложность) и неинтуитивный UI с неудобным управлением.

В ответ на это в Netmarble опубликовали развернутое обращение, в котором пообещали последовательно исправлять все недостатки на основе полученных через анкеты данных. Уже в следующую среду разработчики внедрят серию важных изменений, среди которых:

Компенсация и билет: Всем игрокам после технического обслуживания 8 апреля в почту придет "Билет выбора постоянного SSR-персонажа". Из списка можно будет забрать одну из следующих героинь или героев: Элейн, Кинг, Гилла, Джерико, Мани, Дрейк или Диана. Снижение гринда: В режиме "Путь исследования" значительно сократят количество повторяющихся успешных действий (например, рыбалки или поимки существ), которые требовались для прохождения некоторых миссий. Новый уровень сложности "Бездна": Для испытаний боссов и подземелий добавится свежая сложность. Кроме того, для существующей сложности "Ад" скорректируют тайминги атак противников. Качество жизни: При входе в подземелье здоровье персонажа теперь будет восстанавливаться до 100%. Также разработчики анонсировали повышение дропа финальных и ростовых материалов, а также пересмотр системы наград.

Мы искренне благодарны за ваше терпение и приносим извинения за то, что не смогли обеспечить стабильный сервис и комфортную игровую среду с момента релиза, - говорится в заявлении студии.