The Seven Deadly Sins: Origin откроет огромный мир Британии и новый сюжет под руководством автора манги

Netmarble готовит к выпуску бесплатную аниме-RPG The Seven Deadly Sins: Origin, релиз которой состоится 28 января 2026 года. Игра кардинально отличается от предыдущих адаптаций франшизы, таких как The Seven Deadly Sins: IDLE Adventure и Grand Cross. На этот раз игроки смогут исследовать полностью открытый мир площадью 30 км² и пережить новую оригинальную историю, разворачивающуюся во вселенной Seven Deadly Sins.

Исполнительный продюсер До-Хён Ку подчеркнул, что главная цель команды — сохранить дух оригинальной манги, одновременно добавив эксклюзивный контент и новый сюжет. Для этого Netmarble тесно сотрудничала с автором серии, Накаба Сузуки. Он разработал дизайны новых персонажей и консультировал разработчиков по вопросам сюжета, чтобы игра оставалась каноничной, но при этом предлагала уникальный игровой опыт.

Игроков ждут как знакомые лица, так и новые персонажи, а масштаб открытого мира обещает позволить свободно исследовать Британию, открывая локации и выполняя квесты в любом порядке. По словам Ку, разработчики стремятся создать аутентичную вселенную 7DS, которая понравится как давним поклонникам, так и новым игрокам, впервые знакомящимся с франшизой.

Пока нет подробностей о механиках боя и взаимодействии с персонажами, но амбициозный размер карты и участие оригинального автора манги создают большие ожидания. The Seven Deadly Sins: Origin станет возможностью не только увидеть любимую вселенную в новом формате, но и испытать приключения в роли героев аниме в полностью открытом мире.

Игра выйдет 28 января 2026 года на PC (Steam), PlayStation 5, iOS и Android, предлагая фанатам уникальный шанс погрузиться в мир Seven Deadly Sins, каким его еще не видели.