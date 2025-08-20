The Seven Deadly Sins: Origin открывает двери на закрытый бета-тест мира Британии на PS5 и PC

Издатель Netmarble и разработчик Netmarble F&C объявили о запуске регистрации на закрытое бета-тестирование бесплатной ролевой игры The Seven Deadly Sins: Origin для PlayStation 5 и PC. Это редкая возможность опробовать игру до её официального релиза и познакомиться с масштабным открытым миром континента Британия.

В недавно представленном трейлере, озвученном Мелиодасом, главным героем серии, раскрываются основные особенности игры: игроки смогут свободно исследовать подводные глубины, парить в небе и участвовать в разнообразных активностях — от рыбалки и головоломок до воздушных приключений. Трейлер также демонстрирует напряжённые сражения с могущественными противниками, включая Монстра Альбион и Серых Демонов, а также уникальный боевой стиль каждого героя.

Закрытое бета-тестирование даст игрокам со всего мира шанс опробовать игру раньше официального запуска. Для участия достаточно зарегистрироваться на официальном сайте, указав электронную почту и заполнив короткую анкету. Отбор участников и точные даты теста будут объявлены позднее.

The Seven Deadly Sins: Origin, релиз которой намечен на 2025 год, основана на популярной манге и аниме, проданной тиражом более 55 миллионов копий. Игра предложит оригинальный сюжет в мультивселенной, обширный открытый мир, а также возможность собрать героев из «Семь смертных грехов» и «Четырёх рыцарей Апокалипсиса», настраивая стиль боя и формируя собственное приключение.

Проект уже завоевал внимание на Summer Game Fest, Future Games Show и Gamescom 2025, а в сентябре будет представлен на Tokyo Game Show, подтверждая статус одной из самых ожидаемых ролевых игр года. Кроме PS5 и PC через Steam, игра также выйдет на iOS и Android, обеспечивая доступ к приключениям в мире Британии для максимального числа игроков.