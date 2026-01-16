The Seven Deadly Sins: Origin отложили до марта - разработчики прислушались к игрокам

Издатель Netmarble и студия Netmarble F&C объявили о переносе релиза бесплатной open-world RPG The Seven Deadly Sins: Origin. Игра должна была выйти 28 января, однако теперь запуск состоится в марте. Причиной стали результаты закрытого бета-тестирования и масштабный фидбэк от игроков.

В официальном заявлении разработчики подчеркнули, что отзывы оказались «гораздо более обширными и глубокими, чем ожидалось». Большинство участников теста высоко оценили визуальную часть, сюжет и общее направление проекта, а также выразили желание продолжить играть после релиза. Вместе с тем команда получила множество предложений по улучшению ключевых элементов геймплея.

Анализ отзывов позволил выделить несколько проблемных зон. В первую очередь речь идет об управлении — персонажи реагируют недостаточно отзывчиво. Вопросы также возникли к боевой системе: игроки сочли её темп и сложность слишком высокими, а отклик навыков — медленным. Кроме того, критике подвергся пользовательский интерфейс, который оказался не слишком интуитивным.

По словам Netmarble, для устранения этих недостатков требуются системные изменения, а не простые балансные правки. Именно поэтому релиз решили отложить, чтобы предложить игрокам более цельный и качественный опыт на старте.