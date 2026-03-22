The Seven Deadly Sins: Origin стартовала с техническими проблемами

Релиз версии 1.0 игры The Seven Deadly Sins: Origin сопровождается техническими неполадками, включая проблемы с аудио. Компания Netmarble обновляет официальный список известных проблем в период раннего доступа.

Издатель опубликовал официальное уведомление о технических неполадках версии 1.0 для The Seven Deadly Sins: Origin, подтвердив, что недавно выпущенная игра столкнулась с рядом проблем в ходе раннего доступа на PS5 и Steam. В объявлении, размещенном в Steam, компания сообщает, что проводит расследование причин возникновения неполадок, работает над их устранением и будет обновлять уведомление по мере выявления или решения дополнительных проблем.

Netmarble открыла ранний доступ для PlayStation 5 и Steam 16 марта 2026 года, в то время как широкий запуск на iOS, Android и Google Play Games запланирован на 23 марта 2026 года.

В одном из обсуждений пользователи сообщают о различных проявлениях проблемы: у части игроков фоновая музыка работает, но голоса и звуковые эффекты звучат приглушенно; другие отмечают полное отсутствие звука после вступительной заставки. Проблемы наблюдаются на разных конфигурациях.

В уведомлении Netmarble подтверждается, что список известных проблем не ограничивается аудио. Среди отслеживаемых неполадок — сбой при создании группы при определенных условиях. Компания рекомендует игрокам, которые не могут продолжить игру после переподключения, обращаться в службу поддержки, подчеркивая, что некоторые проблемы не решаются простым перезапуском.

Netmarble заявляет, что уже работает над исправлениями, но не называет конкретных сроков.